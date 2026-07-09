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▲峮峮近日為拍攝節目《花甲少年趣旅行》，到日本神社再求籤，感情運顯示「會成功」，讓粉絲全看哭。（圖／翻攝自Threads@myvideo_twm）

啦啦隊女神峮峮（吳函峮）在2020年痛失男友黃鴻升（小鬼）後，至今仍維持單身。而2024年她為錄製節目《花甲少年趣旅行》前往宜蘭的月老廟求籤時，籤詩指出「意中人走了」，並勸她另擇佳偶，讓峮峮忍不住眼眶泛淚。而2年後，峮峮前往日本神社再度求籤，這次的結果竟出現感情運會成功，讓粉絲全看哭，狂喊：「妳要幸福。」峮峮在2024年為錄製《花甲少年趣旅行》前往宜蘭時，KID因為峮峮很久沒交男朋友，因此決定帶她去月老廟。而峮峮在廟裡求籤，籤詩寫著：「便如鳳去秦樓，雲歛巫山。」KID上網查解籤得到結果：「鳳去秦樓耶，表明伊人去矣。巫山之雲亦斂歟，可知意中之人走了。是表白兩人不宜結合耶。一切之事。婚姻亦如此斷矣。不宜餒志。宜另擇佳偶去。」眾人表示就是意指峮峮心裡最愛的人已離開，讓峮峮當場泛淚。而時隔2年，峮峮為錄製《花甲少年趣旅行》前往日本，到日本神社求籤，峮峮這次的運勢為小吉，「交流變得廣泛，大受強人影響之時期。」而戀愛方面則是「會成功」，但沒有標註明確時間。鍾欣凌還笑說：「大約80年後。」峮峮補充表示上面還寫著：「等候音信。」這個結果也讓大批粉絲看哭，紛紛表示：「為什麼看了很感動，忍不住眼淚打轉了」、「真的該走出來了～希望妳能幸福，遇到好的人。」黃鴻升於2020年9月因心因性休克猝逝，享年36歲。而當晚峮峮發文公開兩人戀情，心碎表示兩人已交往1年半，期間都非常幸福。而在失去黃鴻升6年後，峮峮雖然時而傳出緋聞，像是柯震東、AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸）等人，但她都否認表示僅是好友，至今都維持單身。