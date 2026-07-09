柯瑞稍早參戰名人高爾夫錦標賽時，首度談到與詹姆斯「世紀合體」聯手打球可能性，除表達期待之外，也尊重老友決定，「我希望這件事發生，但他有權力去慢慢思考。」

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「我們當然願意一起打球，希望這在未來能發生。但他應該擁有機會、權利，慢慢做出自己的決定。」

NBA休賽季關於詹姆斯（LeBron James）下一站新東家消息傳得火熱，其中前往金州勇士、與柯瑞（Stephen Curry）世紀合體的消息最讓球迷期待，勇士去年打出37勝45敗成績無緣季後賽，柯瑞本人則受到跑者膝困擾，整季僅出賽43場。休賽季確立以他與科爾（Steve Kerr）為核心繼續衝冠之後，不久便傳出球團有意招募詹姆斯加入，讓當代2大巨星合體。詹姆斯本人至今為止尚未透露任何下一步消息，反而是柯瑞近日在太浩湖參加美國世紀名人高爾夫錦標賽期間受訪時，首度被問到是否希望與詹姆斯在勇士聯手。「我想說的是，我現在只想和他一起打高爾夫，籃球方面的事情我們會處理，但我確實想見識看看高爾夫版本的詹姆斯。」柯瑞笑說，柯瑞、詹姆斯生涯都各自拿下4次NBA總冠軍，2015年至2018年間連續4年，由勇士、騎士上演的勇騎大戰，也奠定兩人近代看板球星地位，過往柯瑞與詹努斯也曾在美國男籃並肩作戰，就是2024年巴黎奧運聯手率領美國隊奪金。