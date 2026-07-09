我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年溫布頓網球錦標賽的草地上，一部名為「費里童話」的奇蹟劇本正在真實上演！年僅23歲、世界排名僅114名的英國本土小將亞瑟·費里（Arthur Fery），靠著外卡資格一路過關斬將，在今（9）日男單八強戰中，以6比4、7比6（4）、6比0直落三的絕對優勢擊敗了第九種子科博利（Flavio Cobolli），生涯首度闖進大滿貫四強，不僅讓全英國球迷陷入瘋狂，更追平了溫網25年來的歷史神蹟。比賽過程充滿戲劇性。在第一盤盤末，觀眾席上甚至傳來了香檳開瓶的「啵」一聲，一度干擾了科博利的發球動作；而當費里在第二盤搶七大戰中拿下關鍵一分時，中央球場爆發出的巨大歡呼聲，甚至大到連隔壁第一球場都能聽得一清二楚。當費里用一記精彩的ACE球兌現賽末點後，他激動地倒在草地上，盡情沐浴著全場觀眾起立致敬的如雷掌聲。「隨著比賽一場場進行，感覺越來越不可思議，」費里在場內受訪時難掩激動：「我真的不敢相信。在最後那一局，我體會到了這輩子從未有過的情緒。」費里的驚奇之旅不僅震驚了網壇，也寫下了歷史。他成為繼2001年「火爆浪子」伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）之後，全英俱樂部史上「第二位」以外卡身分殺入男單四強的球員。當年，伊凡尼塞維奇最終以外卡身分奇蹟般地奪下了溫網冠軍，如今費里也正循著前輩的腳步，挑戰這項看似不可能的任務。這場比賽的觀眾席更是星光熠熠，其中最具份量的莫過於坐在皇家包廂（Royal Box）內的英國卡蜜拉王后（Queen Camilla）。有趣的是，在八強賽開打前不久，費里與科博利才剛在準備步入球場的走廊上，驚喜地與卡蜜拉王后有過短暫的會面。成功寫下黑馬傳奇的費里，接下來將面臨更加嚴峻的考驗。他將在週五的四強戰中，迎戰剛以直落三輕取美國好手佛里茲的德國名將亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）。而在7月10日的另一場四強重頭戲中，則將由尋求生涯溫網第八冠的傳奇球王諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic），強碰來勢洶洶的衛冕冠軍揚尼克·辛納（Jannik Sinner）。屆時，當地的英國球迷勢必將開啟更多瓶香檳，全力為這位「在地男孩」加油打氣，期盼「費里童話」能有一個最完美的結局。