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2026年世界盃止步16強後，葡萄牙國家隊正式展開重建。隨著總教練馬丁內斯（Roberto Martínez）卸任，葡萄牙足協迅速決定新帥人選。根據知名記者羅馬諾（Fabrizio Romano）消息指出，71歲葡萄牙名帥熱蘇斯（Jorge Jesus）已同意接掌國家隊兵符，將帶隊征戰歐洲國家聯賽、2028年歐洲國家盃，以及2030年世界盃。值得一提的是C羅（Cristiano Ronaldo）與熱蘇斯（Jorge Jesus）曾是師徒關係，而C羅今日也在社群媒體上發聲，字裡行間充滿「續戰國家隊」的暗示。葡萄牙本屆世界盃在16強以0：1不敵西班牙，提前結束爭冠希望，馬丁內斯賽後宣布離任，結束3年半的執教生涯。雖然他能率隊踢出亮眼的小組賽戰績，但始終無法在世界大賽帶領葡萄牙有所突破，最終黯然下台。接掌兵符的熱蘇斯擁有將近40年執教資歷，是葡萄牙足壇最具代表性的教頭之一。自1989年展開執教生涯後，曾執教本菲卡、葡萄牙體育、布拉加、費內巴切、佛朗明哥，以及沙烏地阿拉伯豪門利雅德新月、利雅德勝利等球隊，累積超過20座冠軍獎盃。上季，熱蘇斯才剛率領利雅德勝利勇奪沙烏地職業聯賽冠軍，也讓C羅（Cristiano Ronaldo）終於拿下加盟沙國後首座聯賽冠軍。如今兩人有望再次於國家隊合作，也成為葡萄牙球迷最關注的焦點。另一方面，41歲的C羅在世界盃出局後首度透過社群媒體發聲。他曬出身穿葡萄牙國家隊球衣的個人照，以及全隊合照，並寫下簡短一句「永遠的葡萄牙」，引發外界熱烈討論，許多網友紛紛在留言區解讀這篇發文代表他仍未打算結束國家隊生涯。本屆世界盃，C羅5場比賽攻進3球，雖然葡萄牙無緣8強，他也親口證實2026年將是自己最後一次世界盃，但對於是否退出國家隊，他仍未做出最終決定。先前他曾表示，希望等情緒平復後，再思考未來方向。截至目前為止，C羅已代表葡萄牙出賽233場，攻進146球、送出46次助攻，穩居隊史出賽、進球與助攻三項紀錄第一人。外界普遍認為，若身體狀況許可，他仍有機會參與2028年歐洲國家盃，屆時他將年滿43歲。隨著熱蘇斯正式接掌葡萄牙，這支曾於2016年歐洲國家盃封王的勁旅，也正式進入新時代。而C羅是否會在這位昔日俱樂部恩師麾下，繼續披上葡萄牙戰袍，將成為未來數月最受矚目的話題之一。