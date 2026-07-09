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▲Peggy（左）在櫃檯聽到航班被取消的情況，表情寫滿無奈。（圖／Peggy IG@peggyfoshow）

▲Joeman分享自己拿到手寫的登機證，看起來超隨便。（圖／Joeman IG@joemanweng）

百萬YouTuber HOOK日前搭英國航空（British Airways）要從倫敦飛往日本的商務艙，結果因一連串航空公司疏失，導致她沒搭上飛機，此事引發熱議。結果昨（8）日網紅Joeman與「最美英文老師」Peggy搭乘英航時，也碰到突發狀況，班機被無故取消，延遲到2天後才能飛，讓他們超級傻眼。Joeman與Peggy近日一起飛往歐洲拍片，結束行程後，一行人打算從蘇格蘭搭乘英航飛往倫敦，再從倫敦轉機飛回台灣，沒想到他們抵達蘇格蘭機場後，卻被告知飛往倫敦的班機取消了。地勤說他們被分配到2天後出發的航班，可以幫他們安排飯店睡在蘇格蘭，他們詢問能不能改成同樣今天起飛的航班，地勤卻只說自己無權限，要他們自己致電英航。這突發狀況讓負責溝通的Peggy傻眼，一行人為了趕上回台的班機，最終只能改搭長途火車先前往愛丁堡，之後再轉乘到倫敦搭機。更令他們崩潰的是，好不容易等到火車，結果卻被告知買錯票，他們只能重新買票，一路站著前往目的地，回台之路相當波折。Joeman事後也在IG限時動態發文，無奈自嘲：「我也遇到英國航空了，很多崩潰的過程，登機證甚至是手寫的⋯」Joeman表示他們會將完整內容上架YouTube，剪輯師建文承諾會趕工，他要粉絲期待一下「保證精彩」。網友們看到Joeman等人的遭遇，也紛紛留言討論：「又又又是British Airways 英國航空，英國航空最近出現率真的是很高欸」、「其實歐洲很多航空公司都是這樣的。我住英國幾年，坐了好幾家航空公司，臨時取消改簽行李不見的屢見不鮮」、「好可怕，這種航空公司居然還是前幾名的航空公司」。另外，也有網友不停標記跟HOOK為了英航吵起來的搭機達人Jerry，要他幫忙解答Joeman他們的情況該怎麼處理，這本來只是反串，但想不到Jerry今日凌晨真的現身留言，建議大家出國一定要買旅遊不便險，遇到這種時候就可以申請理賠；如果航班真的被取消或是有異動，可以到英航官方網站「管理我的預訂」進行改票或是補差額換機。