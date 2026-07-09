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美國職棒大聯盟（MLB）本季最震撼的退役消息出爐！底特律老虎隊的43歲右投老將、擁有三座賽揚獎殊榮的韋蘭德（Justin Verlander）今（9）日正式發表聲明，宣布將在今年球季結束後高掛球鞋，為長達21年的輝煌大聯盟生涯畫下完美句點。同時，他也獲大聯盟主席特別點名，以「傳奇條款」入選今年的全明星賽。「在過去的幾個月裡，我意識到這個時刻已經到來了，」韋蘭德在退役聲明中感性地寫道：「雖然我承諾在今年剩餘的賽季中，會繼續為我的球隊傾盡所有，但我已經決定，這將是我的最後一個賽季。是時候邁向人生的下一個篇章了。」這位準名人堂等級的巨星在聲明中充滿感激：「棒球給予我的，遠比我所能想像的還要多。它教會了我紀律、韌性，以及不斷適應與進化的重要性。我非常幸運能與那些不可思議的球員並肩作戰或同場競技，效力於卓越的球團，並在深愛這項運動的球迷面前登板投球。」韋蘭德在休賽季以一年1300萬美元的合約重返他職業生涯前13年效力的發跡地底特律老虎隊。不過，身為大聯盟現役最年長球員的他本季飽受傷病困擾，至今僅在3月30日登板過1場比賽，主投3.2局失掉5分自責分，目前仍在傷兵名單中休養。儘管因傷無法上陣，但韋蘭德的偉大成就不容抹滅。大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）特別行使了「傳奇條款」，將韋蘭德與地主費城費城人隊的看板球星哈波（Bryce Harper）一同選入今年的美國聯盟與國家聯盟全明星賽陣容。這也是韋蘭德生涯第10度入選明星賽。雖然無法在費城舉辦的仲夏夜之夢中登板投球，但韋蘭德仍會親自出席並接受全場的致敬。韋蘭德說：「能再次獲得參與明星賽的機會，這是我將永遠珍視的榮耀，對我與我的家人來說，這將是一個無比特別的時刻。」回顧韋蘭德長達21個賽季的傳奇生涯，他曾披上老虎、休士頓太空人、紐約大都會與舊金山巨人隊的戰袍。他不僅手握兩枚世界大賽冠軍戒指，更包辦了美聯年度MVP、新人王，以及三座美聯賽揚獎。他生涯累積的3,554次三振，目前高居大聯盟歷史第七位，絕對是棒球史上最偉大的先發投手之一。