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郭台銘和51歲女球友Annie的關係讓人霧裡看花，兩人不顧關係曝光，日前又被拍到在公園熱線20分鐘，礙於擔心被拍到，只好隔空傳情。明知郭台銘有老婆，卻堅持與其見面，Annie究竟存什麼心？身心科醫師楊聰財從心理學、精神醫學與人際關係的角度分析，如果真的存在婚外曖昧關係時，可能出現的心理機制，其中女方可能出現救世主情節，認為自己不是搶別人老公，而是在拯救一個受苦的人。楊聰財分析，如果一位女性明知對方已有伴侶，仍願意與其發展曖昧關係，從心理學出發，可能有以下幾種原因，第一點是尋求特殊感，有些人會因為「他願意選擇我，而不是原本的伴侶」產生優越感，心理上會覺得，「我比別人特別、我才是真正懂他的人」這種唯一知己的感覺，本身就具有很大的心理吸引力。第二點，英雄救援心理，有些女性會相信，男方在婚姻中並不快樂，於是產生要拯救他脫離苦海的想法，也稱為救世主情節，久而久之，她會認為自己不是搶別人的丈夫，而是在拯救一個受苦的人。第三點，情感合理化，人在做了一件違反道德價值的事情後，心理會自動替自己找理由。例如「他們早就沒有感情了，他只是沒有離婚。」這就是心理學說的認知失調，為了降低內心的不舒服，人會改變自己的想法，而不是停止行為。關鍵在於，在新聞第一次曝光後，Annie曾經出國避風頭一段時間，回國後又冒著被拍到的風險，也要和郭董見面，為什麼？楊聰財指出，這在心理上有很多可能性，或許Annie認為自己沒有做錯事，只是朋友之間的聯繫，第二種是低估了媒體風險，很多人都會覺得「不會這麼巧」，認為事情不會發生在自己身上。第三種是認為彼此的關係光明正大，沒什麼不能見人的，所以也不會避開公共場所。第四種是當投入感情後，對風險的判斷力會下降，研究發現戀愛會影響前額葉的判斷力、風險評估和衝動控制，因此戀愛中的人，容易高估風險、低估後果。楊聰財也提到，假設郭台銘真的存在婚內出軌的心理，原因可能是感情需求未被滿足，尤其是成功人士，外界看到的是他的能力，卻未必有人聽見他的情緒，以及中晚年生命回顧，人到了中晚年常常會思考「我的人生是否幸福、我是否還有魅力、是否仍被需要」，因此若有人帶來關心，欣賞和陪伴，容易產生新的情感依附。