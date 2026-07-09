巴威颱風（國際命名：Bavi）來勢洶洶，氣象專家賈新興表示，巴威不僅環流廣大且強度高，今（9）日早移動速度明顯變慢，意味著對台灣的風雨影響時間將拉長，今晚新竹以北至宜蘭就會受外圍環流影響出現陣雨，明（10）日各地雨勢越來越明顯，周六（7月11日）要留意強風豪雨。
巴威颱風昨（8）日預報的時速都落在20至23公里，今天上午減速到13公里左右，預計今天下午完成轉向後，速度會回到20公里左右；賈新興指出，巴威颱風的海上颱風警報，最快在今天下午會發布，陸上警報則是周五清晨發布，周五晚間8時左右，巴威颱風的七級風暴風圈將開始接觸台灣陸地。
超大暴風圈逼近！周六全台4分之3受影響
賈新興提醒，周六中午，巴威颱風的七級風暴風圈就會籠罩嘉義以北、宜花東，幾乎涵蓋4分之3的台灣，十級風暴風圈也籠罩苗栗以北、宜蘭，一定要做好防颱準備。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇則說明，今天白天受巴威颱風外圍沉降作用影響，各地晴到多雲、氣溫偏高，北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪發生，要避免前往海邊活動。颱風的外圍雲系，預估今天晚間到明天清晨逐漸抵達，新竹以北、宜蘭一帶陸續會有些短暫陣雨出現。
周五晚間風雨急遽升級！周六中北部防豪雨強風
吳聖宇提及，周五白天，台中彰化以北、宜蘭花蓮一帶的降雨會越來越明顯，中南部山區也會逐漸有降雨出現，同時因為巴威颱風的範圍大，因此台灣海峽側、西半部沿海、各離島開始會有較強陣風出現。周五晚間颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈也開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強。
周六白天風雨最明顯，中北部、宜蘭將有持續性的強風豪雨，南部也有一陣一陣較強風雨，花東轉為背風面，風雨相對較小，整體雨勢在周六入夜之後，有機會趨緩，但仍要視巴威颱風實際移動、雲雨帶發展的變化而定。如果巴威颱風因為陸地干擾造成路徑擺動，中心更靠近陸地，周六的風雨會更嚴重一些。
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賈新興提醒，周六中午，巴威颱風的七級風暴風圈就會籠罩嘉義以北、宜花東，幾乎涵蓋4分之3的台灣，十級風暴風圈也籠罩苗栗以北、宜蘭，一定要做好防颱準備。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇則說明，今天白天受巴威颱風外圍沉降作用影響，各地晴到多雲、氣溫偏高，北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪發生，要避免前往海邊活動。颱風的外圍雲系，預估今天晚間到明天清晨逐漸抵達，新竹以北、宜蘭一帶陸續會有些短暫陣雨出現。
吳聖宇提及，周五白天，台中彰化以北、宜蘭花蓮一帶的降雨會越來越明顯，中南部山區也會逐漸有降雨出現，同時因為巴威颱風的範圍大，因此台灣海峽側、西半部沿海、各離島開始會有較強陣風出現。周五晚間颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈也開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強。
周六白天風雨最明顯，中北部、宜蘭將有持續性的強風豪雨，南部也有一陣一陣較強風雨，花東轉為背風面，風雨相對較小，整體雨勢在周六入夜之後，有機會趨緩，但仍要視巴威颱風實際移動、雲雨帶發展的變化而定。如果巴威颱風因為陸地干擾造成路徑擺動，中心更靠近陸地，周六的風雨會更嚴重一些。
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