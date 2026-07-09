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中國廣西​近日發生大規模洪災，不只傳出當地有養蛇場被淹，導致900多條蛇集體逃出、咬傷居民的情況，還有養豬場內上萬隻豬慘遭大水沖走，村民出動怪手精準「夾豬」的畫面也在網路上瘋傳，能撈起一隻是一隻。綜合中港媒體報導，這波暴雨，廣西多地受災，貴港動物園因水位一度暴漲至3公尺那麼深，老闆出於安全考慮，怕園內猛獸被水沖走，危害居民，便提前將所有具危險性的猛獸，包含獅子等等，鎖死在籠內，最終導致這批猛獸溺亡。而在南寧市洋橋鎮，則出現村民動用怪手，像夾娃娃一樣，把豬隻從滾滾洪水中救上岸的奇景，據悉當天光是這樣救起來的豬就有快10隻，暫時安置在村民家中。報導指出，這些豬屬於上游養殖戶的財產，若放任牠們在洪水中淹死、腐爛，則有污染河流的風險。村民透露，救援過程最困難的是如何控制怪手的力道，避免將豬直接夾死。