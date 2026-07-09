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美股四大指數漲跌互見，台股今（9日）開高震盪，加權指數以45,805.62點開出，上漲71.21點、漲幅0.16%。早盤漲勢一度擴大至116.3點，最高來到45,850.71點，不過隨後漲幅收斂，大盤持續在平盤附近震盪整理。台股昨上漲255.30點，收在45734.41點，成交值9583.46億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超429.3億元。自營商賣超169.42億元，投信買超119.61億元，外資及陸資賣超379.49億元美股走勢分歧，道瓊工業指數下跌576.76點、跌幅1.09%，收52,348.39點；標準普爾500指數下跌21.14點、跌幅0.28%，收7,482.71點；那斯達克指數上漲51.96點、漲幅0.2%，收25,870.65點；費城半導體指數則上漲274.45點、漲幅2.23%，收12,574.97點。權值股表現分歧，台積電（2330）開盤下跌15元至2,450元，跌幅0.61%；鴻海（2317）上漲0.5元至238元；聯發科（2454）下跌25元至3,970元；廣達（2382）上漲2.5元至379.5元；長榮（2603）則小漲0.5元至196.5元。