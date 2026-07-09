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多倫多藍鳥隊右投希斯（Dylan Cease）差點寫下生涯第2場無安打比賽，今（9）日面對舊金山巨人隊時，他前8局完全壓制對手、一路把無安打比賽帶進第9局，卻在投出個人生涯新高第118球時，被拉莫斯（Heliot Ramos）敲出安打破功，無緣完成歷史壯舉。儘管如此，希斯仍繳出8局11次三振的宰制級內容，加上日本重砲岡本和真首局滿貫砲開路，最終率領藍鳥以10：0完勝巨人。帶著無安打比賽的偉大目標進入第9局，希斯面對巨人隊首名打者拉莫斯（Heliot Ramos），在投出此戰第118球（創下個人生涯單場用球數新高）時，被擊出了一支首打席一壘安打，也宣告無安打比賽的夢想正式破滅。隨後他被換下場休息，但全場球迷依然起立為他這場史詩級的投球表現熱烈鼓掌致敬。「我當時可能應該對拉莫斯投滑球的，」希斯在賽後受訪時略帶惋惜地表示：「如果我把那顆伸卡球塞得再內角一點，或許結果會不一樣。我不知道，但這就是棒球，你知道的。這是一場很棒的比賽。」在希斯退場後，接替上陣的羅傑斯（Tyler Rogers）迅速抓下最後三個出局數，順利為藍鳥隊守下勝利。回顧整場比賽，希斯的宰制力堪稱完美。他主投8局多狂飆11K，僅投出3次保送，且只讓對手打出4次飛球出局。在比賽後段，二壘手克萊門特（Ernie Clement）與中外野手瓦修（Daulton Varsho）更屢屢上演五星級美技守備，眼看就要幫希斯守下無安打神蹟，直到拉莫斯在第9局當了「破壞王」。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）也力挺子弟兵挑戰紀錄：「我本身就是個棒球迷，如果有機會讓球員去挑戰歷史，我每一次都會讓他放手一搏。」希斯曾在2024年7月25日效力教士隊時期投出過無安打比賽。而藍鳥隊史至今，仍只有史蒂布（Dave Stieb）曾在1990年9月2日對戰克里夫蘭時投出過唯一一場無安打比賽。雖然這次未能如願，但希斯本季的表現已徹底證明了自己的身價。在休賽季與藍鳥隊簽下7年2.1億美元天價合約的希斯，本季表現堪稱「物超所值」。他目前以148次三振與驚人的13.6 K/9值領跑美國聯盟（AL），2.56的防禦率也在美聯高居第二。近期他也生涯首度入選全明星賽，並成為下週美聯明星隊先發投手的熱門人選。在希斯大展神威的同時，藍鳥隊近期陷入沉睡的打線也迎來了大爆發。面對巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb），藍鳥打線毫不客氣地狂灌5分，其中最大的亮點莫過於日本重砲岡本和真（Kazuma Okamoto）在第一局就敲出一發滿貫全壘打，早早為比賽定下勝負基調。到了第9局，藍鳥打線持續發威，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與史普林格（George Springer）更上演了「背靠背」開轟的戲碼。對於本季打擊陷入低潮的小葛雷諾來說，這更是他自6月18日以來的首支全壘打。而另一邊的巨人隊，則驚險地避免了自2013年以來首度遭到無安打比賽的難堪紀錄。