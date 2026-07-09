巴威颱風即將襲台，中華航空、星宇航空陸續宣布航班異動資訊，星宇航空今（8）日宣布航班異動資訊，10日、11日有超過10班機取消，主要異動航班為往返日本沖繩那霸跟下地島，目前合計18班。華航則是今日桃園往返沖繩航班提前，明天桃園跟高雄往返沖繩航班取消，同時晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班都取消。
星宇航空
7月10日（五）受影響取消航班共8班：
相關航班最新資訊，可上宇航空網站或洽客服中心查詢；或是關注華航網站、下載Mobile APP等掌握。
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7月10日（五）受影響取消航班共8班：
- JX0870（臺北桃園 - 那霸）取消。
- JX0308（臺中 - 下地島）取消。
- JX0302（臺中 - 那霸）取消。
- JX0312（臺中 - 那霸）取消。
- JX0871（那霸 - 臺北桃園）取消。
- JX0309（下地島 - 臺中）取消。
- JX0303（那霸 - 臺中）取消。
- JX0313（那霸 - 臺中）取消。
- JX0890（臺北桃園 - 下地島）取消。
- JX0870（臺北桃園 - 那霸）取消。
- JX0329（臺中 - 澳門）取消。
- JX0302（臺中 - 那霸）取消。
- JX0312（臺中 - 那霸）取消。
- JX0891（下地島 - 臺北桃園）取消。
- JX0871（那霸 - 臺北桃園）取消。
- JX0330（澳門 - 臺中）取消。
- JX0303（那霸 - 臺中）取消。
- JX0313（那霸 - 臺中）取消。
- 9日CI122/CI123桃園往返沖繩航班提前。
- 10日CI120/CI121 、CI122/CI123 桃園往返沖繩航班取消，CI132/CI133高雄往返沖繩航班取消。
- 10日時晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班都取消。
相關航班最新資訊，可上宇航空網站或洽客服中心查詢；或是關注華航網站、下載Mobile APP等掌握。
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