巴威颱風即將襲台，中華航空、星宇航空陸續宣布航班異動資訊，星宇航空今（8）日宣布航班異動資訊，10日、11日有超過10班機取消，主要異動航班為往返日本沖繩那霸跟下地島，目前合計18班。華航則是今日桃園往返沖繩航班提前，明天桃園跟高雄往返沖繩航班取消，同時晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班都取消。

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星宇航空

710日（五）受影響取消航班共8班：

  • JX0870（臺北桃園 - 那霸）取消。
  • JX0308（臺中 - 下地島）取消。
  • JX0302（臺中 - 那霸）取消。
  • JX0312（臺中 - 那霸）取消。
  • JX0871（那霸 - 臺北桃園）取消。
  • JX0309（下地島 - 臺中）取消。
  • JX0303（那霸 - 臺中）取消。
  • JX0313（那霸 - 臺中）取消。
711日受影響取消航班共10班：

  • JX0890（臺北桃園 - 下地島）取消。
  • JX0870（臺北桃園 - 那霸）取消。
  • JX0329（臺中 - 澳門）取消。
  • JX0302（臺中 - 那霸）取消。
  • JX0312（臺中 - 那霸）取消。
  • JX0891（下地島 - 臺北桃園）取消。
  • JX0871（那霸 - 臺北桃園）取消。
  • JX0330（澳門 - 臺中）取消。
  • JX0303（那霸 - 臺中）取消。
  • JX0313（那霸 - 臺中）取消。
中華航空

  • 9日CI122/CI123桃園往返沖繩航班提前。
  • 10日CI120/CI121 、CI122/CI123 桃園往返沖繩航班取消，CI132/CI133高雄往返沖繩航班取消。
  • 10日時晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班都取消。
中華航空推出彈性措施，搭乘9日至11日中華航空航班的旅客，在7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理，退費仍需要支付手續費。詳細規定請參考官網公告。

相關航班最新資訊，可上宇航空網站或洽客服中心查詢；或是關注華航網站、下載Mobile APP等掌握。


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李青縈編輯記者

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