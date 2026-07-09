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▲郭台銘（右）今年初才贈送曾馨瑩（左）2500張鴻海股票，如今爆出緋聞，讓外界不禁猜測「寵妻」背後是否另有隱情？（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

郭台銘上月底被爆料和51歲的謝姓女球友Annie互動曖昧，消息曝光後女方一度傳出出國避風頭，未料近日兩人又出現在同一區，疑似打算悄悄碰面。值得一提的是，本月26日是郭台銘與正宮曾馨瑩的結婚週年，年初郭董才贈送愛妻2500張鴻海股票，如今18年婚姻卻面臨考驗，曾馨瑩也持續噤聲；不過鴻海近日除息創新高，曾馨瑩雖神隱但仍可領到近1800萬元的「超級大紅包」。鴻海近日進行除息，今年每股配發現金股利7.17元，創下上市以來新高紀錄，不僅創辦人郭台銘可領約124億元台幣，今年初他大手筆贈送老婆曾馨瑩2500張鴻海股票，若以今年配息金額計算，她將首度進帳近1800萬元現金股利，相當可觀。事實上，郭台銘與曾馨瑩婚後感情甜蜜、不時公開放閃，年初郭董更贈送愛妻2500張鴻海股票，市值超過5億。郭台銘此舉當時被外界狂讚是「寵妻好男人」，然而如今被爆料與謝姓女球友關係曖昧，也讓人不禁猜測背後是否另有隱情。此外，郭台銘與曾馨瑩本月底將迎來結婚紀念日，過去夫妻倆總非常有儀式感，除了吃大餐慶祝，還有蛋糕、花束等佈置，非常浪漫。如今郭台銘捲入緋聞，所創立的永齡基金會表示「關於創辦人私生活方面不予回應。」而曾馨瑩至今也未出面說明，日前更缺席公益演唱會，整個人神隱，因此夫妻倆今年結婚週年會如何度過？讓外界十分關注。