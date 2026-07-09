我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今夏積極圍繞唐西奇（Luka Doncic）打造新陣容，補強鋒線成為首要目標，而勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）則成為紫金軍團鎖定的人選。根據多家美媒報導，庫明加確實也對湖人有高度興趣，而老鷹也願意參與先簽後換（sign-and-trade）方案，讓這筆交易成形。根據《加州郵報》消息指出，這筆交易的架構可能是為庫明加加盟湖人，亞特蘭大則獲得范德比爾特以及湖人2032年首輪選秀權互換權。老鷹隊日前出乎意料地拒絕了庫明加新賽季2430萬美元的球隊選項，讓他成為自由球員，但老鷹依然保有他的「鳥權（Bird Rights）」。這意味著湖人若想順利讓他入隊，就必須透過老鷹進行先簽後換。據《紐約郵報》報導指出，老鷹總經理薩利赫（Onsi Saleh）已經同意了交易的基本框架：老鷹送出庫明加，從湖人那裡拿到防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt），以及湖人2032年的首輪選秀權互換資格。值得注意的是，這枚2032年的互換權，是湖人今年夏天唯一「合法」允許交易的首輪資產。此前，湖人為了從猶他爵士隊迎來防守神塔凱斯勒（Walker Kessler），已經用光了2個首輪籤與2個互換權，目前籌碼庫裡僅剩這枚遠期互換權與3個次輪籤。如果想讓老鷹動心，湖人甚至可能被迫再忍痛貼上新星克內克特（Dalton Knecht）或哈迪（Jaden Hardy）。湖人今年休賽季動作頻頻，先後完成凱斯勒交易，簽下格萊姆斯（Quentin Grimes）、馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）、塞克斯頓（Collin Sexton）與盧尼（Kevon Looney），同時送走艾頓（Deandre Ayton），並面臨詹姆斯（LeBron James）離隊後的陣容轉型。在這樣的背景下，湖人希望找到一名具備運動能力、防守彈性與衝擊籃框能力的年輕鋒線，而23歲的庫明加正好符合球隊的需求。庫明加上季在勇士與老鷹合計出賽36場，場均繳出12.2分、5.6籃板、2.3助攻，投籃命中率46.3%，三分球命中率33.3%。雖然庫明加的外線穩定性仍備受質疑，但他的爆發力、身材條件以及防守潛力，被湖人視為唐西奇身邊的重要拼圖。若能成功加入湖人，預計庫明加將獲得大量上場時間，甚至有機會擔任先發鋒線角色，與東契奇、里夫斯（Austin Reaves）以及凱斯勒組成新的核心架構。不過，這筆交易目前最大的問題仍是薪資。據報導，湖人目前提出的報價平均年薪約1000萬美元，甚至低於格萊姆斯下季約1390萬美元以及馬穆凱拉什維利約1300萬美元的薪資水準。庫明加陣營認為，這樣的待遇並不足以反映他的市場價值。此前《洛杉磯時報》曾指出，湖人提出過2年2000萬美元、附帶球員選項的合約方案，但庫明加方面仍希望等待更多市場機會。湖人之所以陷入被動，是因為球隊已經把大部分薪資空間投入其他補強，如今只能透過調整合約結構或交易方式來完成簽約。雖然先簽後換能解決薪資空間問題，但也帶來新的限制。根據聯盟規定，透過先簽後換加盟的新合約至少必須簽下3年，這與庫明加原本希望短約證明自己、再尋求更大合約的想法有所衝突。湖人方面希望庫明加能立即成為唐西奇身邊的重要戰力，但球隊也必須評估，是否值得送出范德比爾特以及未來首輪資產，換取一名尚未完全兌現天賦的年輕球員。目前除了湖人外，騎士、國王等球隊也曾表達興趣。不過騎士目前仍將重心放在追逐詹姆斯，國王則受到薪資空間限制。