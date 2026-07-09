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58歲蕭薔參加中國綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）後人氣攀升，據傳節目結束後，有許多節目邀約她出演，不過蕭薔志不在此，開出一集500萬台幣的高價，讓製作單位知難而退。據《鏡週刊》報導，蕭薔在節目上堪稱話題女王，除了工作邀約暴增，還外傳錄完《浪姐7》後她進帳2千萬元台幣的酬勞，對於這筆收入，蕭薔全數捐給公益機構和弱勢單位，希望藉由節目曝光，幫助更多需要幫助的人。從這件事就不難看出，蕭薔志不在賺錢，但隨著高人氣，也有許多製作單位找上她，包括林心如和田曦薇參加的實境秀，但蕭薔並不打算出演，身邊工作人員開出一集500萬元的高價酬勞，讓製作單位知難而退。蕭薔在《浪姐7》比賽過程中挑戰極限，初舞台演唱《一簾幽夢》大秀一字馬，拿下初舞台最高分，第四次公演更為了〈短髮〉舞台剪掉多年長髮，第五次公演致敬麥可傑克森，意外跌倒引來舊傷復發，認真的程度有目共睹。