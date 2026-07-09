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2026年NBA自由球員市場的終極大戲正式拉開序幕！超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的未來動向牽動著全聯盟的敏感神經。而今年夏天大動作頻頻的費城76人隊，更是直接將這場爭奪戰擺上檯面。哈里斯·布利策體育娛樂集團（Harris Blitzer Sports & Entertainment，76人隊母企業）體育部門總裁邁爾斯（Bob Myers），在最新一期的談話節目中公開向詹姆斯喊話，直言費城將是詹皇生涯末期再度奪冠的「最佳解答」。曾手握「宇宙勇」輝煌履歷的邁爾斯，在由馬克斯·凱勒曼（Max Kellerman）與詹姆斯經紀人里奇·保羅（Rich Paul）共同主持的節目《Game Over》中，毫不避諱地對著鏡頭向詹姆斯展開招募攻勢。「如果他（詹姆斯）人在這裡，我會直接對他說：『老實說，我深信這將是你再度贏球、奪下冠軍的最好機會。』」邁爾斯在節目中直言不諱地表示。邁爾斯也非常清楚，像詹姆斯這樣歷史級別的超級巨星，一舉一動都會面臨外界放大鏡般的檢視。他表示：「你必須決定其他同樣重要的事情，因為這是他的人生，他必須親自上場打球，也必須面對這個決定所帶來的種種外界審視。人們總會說，你當時應該這樣做、或者那樣做……無論如何，外界都會批評他，這就是他的生活。他早就經歷過這一切了。但我現在想說的是，如果你的出發點純粹是為了『贏球』，那我們就來好好談談這支球隊，因為你在費城絕對能夠贏得冠軍。」儘管費城76人隊在剛過去的季後賽第二輪慘遭紐約尼克隊橫掃，且自2001年艾佛森（Allen Iverson）時代後就再也未曾踏入過東區決賽的舞台，但他們在今年夏天的野心卻是有目共睹。根據ESPN權威記者夏拉尼亞（Shams Charania）的最新報導指出，在這場搶奪四屆常規賽MVP的爭奪戰中，費城76人、克里夫蘭騎士以及邁阿密熱火隊，目前在全聯盟中處於領跑的領先位置。不論是重返發跡地克里夫蘭、回到曾聯手奪冠的南灘，還是前往費城組建新一代超級艦隊，對詹姆斯而言都具不小的吸引力。76人隊之所以敢放話自己是「最能贏球的隊伍」，底氣來自於他們今年夏天在市場上完成的史詩級交易。費城成功從宿敵波士頓塞爾提克隊手中，搶下了2024年的總決賽MVP布朗（Jaylen Brown），這一記超級重磅炸彈徹底重塑了東區的競爭格局。目前的費城76人陣容堪稱極其奢華，除了正值當打之年的明星鋒線布朗，還坐擁常規賽MVP等級的頂級中鋒恩比德（Joel Embiid），以及新生代明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）的全明星後場組合。再加上他們在選秀會上挑中的超新星艾吉康（VJ Edgecombe），這支隊伍不論是經驗、即戰力還是天賦都已經完全封頂。一旦詹姆斯決定將天賦帶到費城，這套「五星連珠」的超恐怖先發陣容，無疑將在2026-2027賽季成為全聯盟所有球隊的噩夢。