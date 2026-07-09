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美國總統川普表示，與伊朗的停火「已經結束」，並揚言可能再次封鎖伊朗港口，市場重新評估荷姆茲海峽航運中斷風險，帶動布蘭特原油盤中一度突破每桶80美元，推升通膨與再通膨交易預期。不過，美股科技股逆勢走強，帶動台股今（9）日早盤小幅開高，加權指數最高來到45,850點，隨後維持平盤附近震盪整理。美股8日四大指數表現分歧，道瓊工業指數下跌576.76點、跌幅1.09%，收52,348點；標普500指數下跌21.14點、跌幅0.28%，收7,483點。不過，科技股相對抗跌，那斯達克指數上漲51.96點、漲幅0.2%，收25,871點；費城半導體指數勁揚274.45點、漲幅2.23%，收12,575點，半導體族群表現相對強勢。台股早盤維持高檔整理格局，被動元件族群再度成為盤面焦點，興勤（2428）、國巨（2327）、金山電（8042）等個股走勢強勁，吸引買盤進駐。市場同時關注台積電將於16日舉行法說會，法人預期，可望釋出對AI、高效能運算（HPC）及下半年營運展望，有望成為台股後續重要觀察指標。