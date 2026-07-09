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▲馬筱梅（左）發聲否認被汪小菲（右）限制與大S子女的互動。（圖／翻攝自馬筱梅IG@hsiaomei0718mandy）

汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）再婚後，對方也成為了大S（徐熙媛）一雙子女的繼母。而她過去常常會分享與大S孩子們的互動，不料最近卻越來越低調，甚至傳出是因汪小菲下了禁令，不僅禁止她在直播談大S子女，還限制馬筱梅與他們的互動。對此，馬筱梅也發聲親揭真相，否認傳聞後直批內容「有點過分了。」馬筱梅在傳出被汪小菲禁談大S子女、還限制她與孩子們互動後，據《鏡週刊》報導，馬筱梅也親自做出回應，直呼：「怎麼可能限制我跟小孩互動。」她表示自己只是曾在直播上說到，孩子們的教育問題會由老公跟婆婆張蘭決定，並怒批傳聞內容：「這麼搏眼球誇大的標題有點過分了。」根據報導指出，馬筱梅從今年4月開始就刻意閃躲有關大S子女的話題，要大家去問汪小菲或是張蘭。對於家人取消去北京讀書的計畫，雖然一度傳出是馬筱梅阻止，但她日前透過直播無奈回應，自己只是後媽，沒有多大的話語權，遭猜測是受到汪小菲的制止。不僅如此，汪小菲似乎還限制馬筱梅與家人的一些日常互動，兩人更傳出因此發生衝突，夫妻關係也因此一度變得很緊繃。雖然她已發聲明否認被汪小菲限制，但外界依然猜測不斷。