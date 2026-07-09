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巴威路徑恐南偏！不排除有繞圈現象：眼牆恐重擊宜蘭

颱風外圍大環流往台灣北部接近時，外圍環流繞過台灣地形，部分氣流受台灣地形阻擋，會在背風面台東附近產生地形低壓。該作用會導致颱風中心接近台灣地形時向台灣靠近，颱風中心可能在接近台灣時往南偏移，也可能產生「繞圈」現象。

▲鄭明典提醒，數值模式有時會低估大型颱風環流所帶來的雨量，因此除了明顯的山區熱點，全台各地都不能輕忽巴威可能帶來的風雨。（圖／鄭明典臉書）

原本背風面的宜蘭（或部份花蓮）可能會受到颱風眼牆的強風驟雨影響，該風險值得民眾關注。

▲靠近颱風中心「眼牆」，是颱風中風雨最為劇烈的區域。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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