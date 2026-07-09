巴威颱風開始朝西北方向前進並逼近台灣，氣象署最快將於今（9）日發布海上、陸上警報，並不排除可能登陸台灣東北角地區。但根據前中央氣象局長鄭明典表示，根據目前官方預報路徑顯示，當颱風外圍環流範圍很大時，接近台灣北部後，可能受到台灣地形影響，路徑往南偏移，甚至產生「繞圈」現象，可能導致原本背風面的「宜蘭（或部份花蓮）」可能會受到颱風眼牆的強風驟雨影響。
巴威路徑恐南偏！不排除有繞圈現象：眼牆恐重擊宜蘭
前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據目前官方預報路徑顯示，颱風外圍大環流往台灣北部接近時，外圍環流繞過台灣地形，部分氣流受台灣地形阻擋，會在背風面台東附近產生地形低壓。該作用會導致颱風中心接近台灣地形時向台灣靠近，颱風中心可能在接近台灣時往南偏移，也可能產生「繞圈」現象。
鄭明典說明，當有繞圈現象發生時，原本背風面的宜蘭（或部份花蓮）可能會受到颱風眼牆的強風驟雨影響，該風險值得民眾關注。鄭明典亦提醒，降雨高風險區很明確，但模式常低估颱風環流和西（南）風輻合的雨量，全台灣都要很嚴肅面對巴威颱風，由於強風區變化大，無法用單一預報圖表示。
同時，氣象專家吳德榮也強調，因太平洋高壓導引穩定，巴威颱風轉向並不會減速，趨近於神似「滑球」的軌跡北轉，以巴威颱風的暴風圈大小來看，台灣陸地要完全避開侵襲幾無可能，而北轉角度與位置將影響台灣陸地是否能躲過眼牆侵襲。如果巴威颱風路徑往南修，到時「北台灣、宜蘭、北花蓮」將嚴防眼牆帶來的強風豪雨。
巴威颱風周五、周六最靠近！台中以北嚴防豪雨以上降雨
氣象署則預估最快今日會發布海上、陸上颱風警報，周五（10日）晚間至周六（11日）白天將最接近台灣的時候，預計在明日（10日）開始將對台灣天氣造成影響，北部及東北部風雨越晚越明顯，其他地區風力也會增強並有局部降雨。
明晚到周六各地風強雨大，尤其北部、東北部地區及中南部山區要留意持續性強降雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨發生的機率，中部平地及東部山區也有大雨或局部豪雨，未來路徑仍有調整空間，提醒民眾留意最新颱風資訊。
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前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據目前官方預報路徑顯示，颱風外圍大環流往台灣北部接近時，外圍環流繞過台灣地形，部分氣流受台灣地形阻擋，會在背風面台東附近產生地形低壓。該作用會導致颱風中心接近台灣地形時向台灣靠近，颱風中心可能在接近台灣時往南偏移，也可能產生「繞圈」現象。
同時，氣象專家吳德榮也強調，因太平洋高壓導引穩定，巴威颱風轉向並不會減速，趨近於神似「滑球」的軌跡北轉，以巴威颱風的暴風圈大小來看，台灣陸地要完全避開侵襲幾無可能，而北轉角度與位置將影響台灣陸地是否能躲過眼牆侵襲。如果巴威颱風路徑往南修，到時「北台灣、宜蘭、北花蓮」將嚴防眼牆帶來的強風豪雨。
氣象署則預估最快今日會發布海上、陸上颱風警報，周五（10日）晚間至周六（11日）白天將最接近台灣的時候，預計在明日（10日）開始將對台灣天氣造成影響，北部及東北部風雨越晚越明顯，其他地區風力也會增強並有局部降雨。
明晚到周六各地風強雨大，尤其北部、東北部地區及中南部山區要留意持續性強降雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨發生的機率，中部平地及東部山區也有大雨或局部豪雨，未來路徑仍有調整空間，提醒民眾留意最新颱風資訊。
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