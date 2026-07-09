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2026年世界盃亞洲球隊最終仍未能突破16強關卡。雖然本屆賽事擴軍至48隊，亞洲區獲得8個直接參賽名額加上洲際附加賽資格，創造更多登上世界舞台的機會，但晉級淘汰賽的日本、澳洲最終也相繼止步32強。對此，兵工廠前名帥溫格（Arsène Wenger）直言，亞洲球隊與世界頂級強隊之間，仍在比賽強度與技術層面上有很大的差距。本屆世界盃首度採取48隊新制，亞洲只有澳洲以及日本在小組賽衝出重圍，進入一戰定生死的32強淘汰賽。日本隊在32強不幸抽中下下籤，硬碰當時的奪冠熱門巴西隊。雖然藍武士全場展現驚人韌性，甚至一度率先攻破巴西大門取得領先，無奈終場前防線失守，遭巴西連下兩城以1：2抱憾慘遭逆轉。另一邊，袋鼠軍團澳洲隊則與非洲勁旅埃及隊鏖戰120分鐘戰成1：1平手，可惜在最後的殘酷PK大戰中敗下陣來。至此，亞洲球隊在16強前全數打包回家，擴編紅利並未能轉化為實質的淘汰賽競爭力。針對亞洲球隊提前出局的現象，現任國際足總（FIFA）全球足球發展主管、兵工廠前教頭溫格近日接受英媒《Football365》報導時提出看法。溫格表示，亞洲球隊之所以未能在淘汰賽階段更進一步，關鍵在於無法長時間承受世界盃等級的比賽強度，「亞洲球隊已經被淘汰，原因在於他們完全無法應付比賽的強度與節奏。」溫格分析指出，高水平國家隊不僅需要良好的戰術紀律，更必須在高速對抗環境下持續展現技術能力。溫格進一步表示：「在技術層面上，亞洲球隊也暴露出缺乏足夠的競爭力，無法在高壓迫、高強度的環境下持續穩定發揮。」溫格的評論也點出亞洲足球目前面臨的現實問題，儘管近年日本、韓國、澳洲等隊伍大量培養旅歐球員，整體實力持續提升，但面對世界盃淘汰賽階段的頂尖對手，仍需要在比賽控制力與臨場處理能力上再進步。除了分析亞洲足球發展外，溫格也談到本屆世界盃爭冠形勢。他認為法國仍是最大熱門，而西班牙則是唯一有能力與法國抗衡的球隊。溫格高度肯定西班牙的技術能力與團隊足球文化，認為現代足球不只是依靠防守、體能與速度，更重要的是在高壓節奏下仍能維持技術品質與戰術執行力。