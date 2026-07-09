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習慣被叫胖子才叫同學阿醜 忽略同學感受願全部道歉

萬美玲強調：絕不耍特權欺壓學校

佀廣洋因為過重而沒當兵

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋被以前同學傳出曾霸凌，佀廣洋公開道歉，萬美玲今（9）日也說明，她農曆年後得知這些事，事件最早追溯到兒子5歲幼兒園時期，曾把白膠塗在同學頭髮上，但因時間久遠她自己毫無印象，已要求兒子努力回想並找園長、家長求證。針對林姓國中同學被取綽號「阿醜」一事，萬美玲說兒子在家常被叫胖子已無感，可能因此忽略同學感受，雖不記得細節仍願全部道歉；她也強調絕不耍特權欺壓學校。萬美玲今上《千秋萬事》表示，她大概是在今年農曆過年後就聽到這些事，事件最遠還到他5歲幼兒園的時候，據說把白膠用在同學頭髮上。她當時有把兒子抓來問怎麼回事？但因為事件時間真的很遙遠，她也有要兒子好好回憶、想一想，也找到以前園長和其他家長，看有沒有印象？一定要把事情弄清楚，以免有出入，或弄錯了都不行。她自己也是毫無印象，加上時間久遠，這點應該可以被體諒。針對同學指控，萬美玲說，兒子說沒關係，非常尊重同學的感受，雖然真的不記得事件，但願意致歉。萬美玲提到，佀廣洋國二時，有位林姓同學被取綽號叫阿醜，她除了問兒子，也把校車上的同學都找來問，同學聽到都很驚訝，因為他們互相叫阿肥、阿醜，都沒想太多，學校也沒接到投訴或記錄，等同錯失第一時間處理的時機。而同學說畢業典禮那天林姓同學表情都還好，事情變成這樣，大家都很驚訝。萬美玲說，兒子在家裡都被爸爸叫胖子，所以兒子可能在學校被叫阿肥沒感覺，因此忽略同學被叫阿醜的細膩感受，林同學當下也沒提出，但兒子自己接受被叫綽號，不代表同學接受，即便事情隔了很多年，仍覺得要鄭重、全部都道歉。另外，針對許多網友也指控佀廣洋在學校的惡劣行徑，包括叫警衛罰寫他的名字、讓全班重考數學等，萬美玲表示，網路的指控有點失控了，兒子數學不及格就叫全班全校重考，這非常荒謬，有可能嗎？這都是子虛烏有的事情。學校方面也說不可能。甚至有人質疑兒子學測是關說的，萬美玲說絕對沒有，絕對不用特權欺壓學校、為孩子關說。不過，也因為佀廣洋以前很胖，更曾經胖到120公斤，所以體位不符合而沒當兵。萬美玲強調，當兵絕對是義務，佀廣洋也很羨慕當兵時的哥哥，但是的確是因為120公斤太胖，體位沒辦法當兵。