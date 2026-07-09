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改換支持球隊 阿根廷驚天逆轉

can i still show my support for colombia....? https://t.co/q7ycvKxyrX pic.twitter.com/Jy31wHbs87



— essie 🐑🌾 (@essie_ch) July 7, 2026

Essie公開最新支持隊伍 法國要小心了

2026世界盃足球賽進入後段賽事，不只台灣有「玄學」，一位美國Vtuber也成為「反指標」，Vtuber Essie 只要公開支持哪一隊，並穿上該隊球衣，這個隊伍就會在比賽中落敗！她已經公開支持過巴西、墨西哥、葡萄牙、美國、埃及、哥倫比亞，這6隊都打包回家，這項事蹟也在社群平台廣為流傳，許多球迷紛紛哀求她不要支持自己喜歡的隊伍。而Essie也在剛剛公布她最新支持的隊伍，就是擁有球星姆巴佩的法國。7月8日凌晨阿根廷對上埃及的16強賽，Essie原本支持阿根廷，結果阿根廷在開局就陷入0比2的困境，眼看自己喜歡的隊伍就要落敗，Essie馬上刪除支持阿根廷的貼文，改換上埃及的球衣，並表示自己支持埃及，沒想到阿根廷快速追回比分，最終以3比2完成驚天逆轉勝！這不是Essie第一次「反指標」，7月8日接下來瑞士對上哥倫比亞的比賽，Essie支持哥倫比亞獲勝，並發文、換上哥倫比亞的球衣，沒想到哥倫比亞在比賽中難以突破瑞士的銅牆鐵壁，最終在12碼球PK賽中4比3落敗，為Essie的傳奇再添一筆。除了7月8日的比賽，Essie先前就曾支持美國、巴西、葡萄牙、墨西哥，沒想到這些隊伍全部陣亡，慘遭淘汰，成為本屆世界盃最強反指標。今（9）日稍早，Essie發出下一場比賽的預測，她穿上法國隊的球衣，並且搭配「嘿嘿」的貼文，究竟法國能否扛住Essie的加油，擊敗摩洛哥晉級，全看明（10）日凌晨4點的比賽。有網友認為超有趣，都在期待Essie接下來會支持哪一隊，也有球迷哀求Essie放過自己支持的隊伍，Essie笑說，現在自己也很害怕表態支持哪一隊，成為本屆世界盃有趣的場外話題。