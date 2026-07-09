我是廣告 請繼續往下閱讀

蘭嶼驚見菲律賓島嶼！肉眼可見「超高能見度」炸鍋了

經確認，畫面中的島嶼正是位於菲律賓巴丹群島最北端、距離蘭嶼約112公里至114公里的雅米島及北島

▲蘭嶼近日出現罕見超高能見度，肉眼可清楚看見約112公里外、菲律賓巴丹群島最北端的雅米島及北島。（圖／臉書粉專「蘭嶼氣象站」）

台東也能看到蘭嶼、綠島！專家揭原因：颱風真的要來了

颱風接近前常會出現明顯沉降氣流，使空氣中的懸浮微粒減少，因此視線變得更加清晰。除了颱風之外，高壓附近也可能出現類似情況，因此遠方景物會比平時更容易看見。

巴威明、後天影響最劇烈！海面恐掀10米巨浪