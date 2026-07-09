巴威颱風逼近前，台東、蘭嶼接連出現驚人能見度，不僅富岡漁港可清楚望見蘭嶼，蘭嶼氣象站表示，蘭嶼更能直接看到菲律賓巴丹群島島嶼，讓不少網友驚呼「這能見度根本像開外掛」、「越清楚颱風越大」。對此，天氣風險公司資深顧問吳聖宇解釋，颱風外圍沉降氣流會降低空氣中的懸浮微粒，使遠方景物格外清晰，但也代表颱風正逐步逼近，民眾應提高警覺並做好防颱準備。
蘭嶼驚見菲律賓島嶼！肉眼可見「超高能見度」炸鍋了
蘭嶼氣象站日前在臉書分享一張照片，只見海平面盡頭清楚出現兩座島嶼。經確認，畫面中的島嶼正是位於菲律賓巴丹群島最北端、距離蘭嶼約112公里至114公里的雅米島及北島，難得一見的景象讓不少民眾直呼不可思議。
照片曝光後，許多網友紛紛留言表示，「這能見度真的太誇張了」、「這麼遠還清楚看到，這表示此颱風很強，一定做好防颱準備」、「原來蘭嶼離菲律賓這麼近」、「這能見度根本像開外掛」、「越清楚颱風越大」。
也有蘭嶼居民分享經驗指出，每當遠方景物看得特別清楚時，通常代表颱風規模較大、距離也越來越近；就像天氣條件特別好時，宜蘭蘇澳也有機會望見日本與那國島，只是多半需要望遠鏡輔助。
台東也能看到蘭嶼、綠島！專家揭原因：颱風真的要來了
此外，也有民眾在Threads分享，從台東富岡漁港就能直接用肉眼望見蘭嶼，當地人流傳，只要能看見蘭嶼，就代表颱風準備來了，「以前的長輩真的都這樣說」、「之前真的有聽過長輩這樣說，長輩的智慧」。
對於能見度大幅提升的原因，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，颱風接近前常會出現明顯沉降氣流，使空氣中的懸浮微粒減少，因此視線變得更加清晰。除了颱風之外，高壓附近也可能出現類似情況，因此遠方景物會比平時更容易看見。
巴威明、後天影響最劇烈！海面恐掀10米巨浪
中央氣象署提醒，巴威明日及周六將最接近台灣，也是風浪最強的時段。北部、東半部海面及巴士海峽平均風力可達10至11級，陣風13級以上；近颱風中心平均風力可達12級、陣風14級以上，浪高普遍超過6公尺，近中心海域甚至可能出現10公尺以上巨浪，其餘海面平均風力也有6至7級、陣風9至10級以上，浪高約3公尺以上。
氣象署也表示，10日晚間至11日將是巴威影響最明顯的時段，北部、東北部及中南部山區須留意持續降雨，台中以北山區有機會出現豪雨以上等級雨勢，中部平地及東部山區也可能出現大雨至局部豪雨，提醒民眾持續關注最新颱風資訊並提前做好防颱措施。
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蘭嶼氣象站日前在臉書分享一張照片，只見海平面盡頭清楚出現兩座島嶼。經確認，畫面中的島嶼正是位於菲律賓巴丹群島最北端、距離蘭嶼約112公里至114公里的雅米島及北島，難得一見的景象讓不少民眾直呼不可思議。
也有蘭嶼居民分享經驗指出，每當遠方景物看得特別清楚時，通常代表颱風規模較大、距離也越來越近；就像天氣條件特別好時，宜蘭蘇澳也有機會望見日本與那國島，只是多半需要望遠鏡輔助。
此外，也有民眾在Threads分享，從台東富岡漁港就能直接用肉眼望見蘭嶼，當地人流傳，只要能看見蘭嶼，就代表颱風準備來了，「以前的長輩真的都這樣說」、「之前真的有聽過長輩這樣說，長輩的智慧」。
對於能見度大幅提升的原因，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，颱風接近前常會出現明顯沉降氣流，使空氣中的懸浮微粒減少，因此視線變得更加清晰。除了颱風之外，高壓附近也可能出現類似情況，因此遠方景物會比平時更容易看見。
巴威明、後天影響最劇烈！海面恐掀10米巨浪
中央氣象署提醒，巴威明日及周六將最接近台灣，也是風浪最強的時段。北部、東半部海面及巴士海峽平均風力可達10至11級，陣風13級以上；近颱風中心平均風力可達12級、陣風14級以上，浪高普遍超過6公尺，近中心海域甚至可能出現10公尺以上巨浪，其餘海面平均風力也有6至7級、陣風9至10級以上，浪高約3公尺以上。
氣象署也表示，10日晚間至11日將是巴威影響最明顯的時段，北部、東北部及中南部山區須留意持續降雨，台中以北山區有機會出現豪雨以上等級雨勢，中部平地及東部山區也可能出現大雨至局部豪雨，提醒民眾持續關注最新颱風資訊並提前做好防颱措施。
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