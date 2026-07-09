我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊局勢升溫 臨時換機引發安全揣測

川普稱只是「懷舊」 官兵也登機參觀新專機

卡達贈747改裝成過渡機 波音延宕催生新方案

改裝成本、安全性遭質疑 美方強調符合總統專機標準

美國總統川普（Donald Trump）週三（8日）結束北約（NATO）峰會後，自土耳其返美途中突然更換專機，並未搭乘載送他前往土耳其、由卡達捐贈並完成改裝的新「空軍一號」（Air Force One）離境，而是改搭舊型總統專機飛往英國，之後才在英國登上新專機返回華府，引發外界關注。根據路透社、衛報報導，川普前往安卡拉（Ankara）出席北約峰會時，是搭乘由卡達捐贈、完成翻新的新專機，這也是該新專機首度執行國際任務。不過8日從土耳其飛往英國時，卻改搭舊空軍一號，隨後才在英國米爾登霍爾皇家空軍基地（Mildenhall Royal Air Force Base）再次登上新專機，啟程返回華府。由於恰逢美伊關係再度升溫、伊朗局勢緊張之際，川普臨時更換專機，也引發各界揣測是否與安全考量有關。川普在安卡拉被媒體問及，是否因擔憂遭暗殺才決定更換專機時，並未正面回應，但坦言確實存在相關威脅。他在北約峰會結束後的記者會表示，「我是伊朗暗殺名單上的頭號目標。」至於是否因此更換飛機，他僅說：「我不知道，我不能告訴你，但我其實並不在乎。」川普稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，自己刻意搭乘舊款淺藍色塗裝的空軍一號飛往英國，「只是想懷舊一下（for old time's sake）」，而新專機則飛抵同一座基地，讓駐紮當地的美軍官兵有機會近距離參觀。他隨後在社群媒體發文表示，自己已抵達米登霍爾基地，並與「我們的新空軍一號」會合，強調這架飛機「真的非常壯觀」，官兵們看到後都相當興奮，而飛機僅在返美途中短暫停留，航線幾乎沒有偏離原定路徑。現場畫面也顯示，川普當日晚間已於英國基地登上這架新專機，隨後啟程返回華府。這架新空軍一號為一架波音747客機，由卡達政府於去年贈送美國，再由國防承包商L3Harris Technologies進行改裝。機身採用川普親自挑選的紅、白、深藍與金色塗裝，作為波音新一代總統專機交付前的過渡機型。不過，這項安排自公布以來便引發爭議。由於波音（Boeing）承製的新一代「空軍一號」計畫多年延宕，美國政府將這架由卡達贈與的波音747客機作為過渡機型使用。不過，這份高價值外交贈禮自曝光以來便飽受質疑，外界擔憂改裝成本、安全性能及工程進度是否符合總統專機標準。專家指出，這架卡達贈與的豪華專機必須完成多項高規格改裝，包括強化保密通訊、防止竊聽、提升飛彈防禦能力等，才能符合總統專機需求。美國民主黨國會議員估計，整體改裝成本已超過10億美元，並持續對其安全性提出質疑。按照美國總統出訪慣例，每次行程都會有另一架可執行「空軍一號」任務的備援專機隨時待命，因此此次更換座機本身並非異常安排，但更換時機仍引發外界揣測。美國空軍為了盡快讓這架過渡專機投入使用，也省略部分原本規劃於下一代總統專機的改裝項目。不過，美方官員強調，該機仍符合總統專機的安全與性能標準。