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美伊衝突再起，加上美國聯準會（Fed）升息預期，美元指數維持強勢，新台幣兌美元貶破32元整數關卡，今（9）日早盤貶至32.135元，中央銀行總裁楊金龍在立法院財政委員會表示，台灣出口好、經濟成長率高，物價也控制的好，這些基本條件可以抵擋強勢美元的影響，匯率波動主要是受「外資進出」影響較大，央行匯率政策仍依循「柳樹理論」，要有波動但不會太大，是在穩定中有變化。由於國際美元強勢，加上外資持續賣超台股，新台幣面臨貶值壓力，更已貶破32元，即便昨日收盤回升，但今日早盤又貶到32.135元，多位立委也關注新台幣走勢。對此，央行總裁楊金龍表示，目前美國經濟表現是主要先進國家最好，美利率降不下來，高利率造成美元過度強勢，主要國家兌美元都貶值，但台灣出口及經濟成長率高，物價也控制的好，這些基本條件，可以抵擋強勢美元的影響。不過，立委認為新台幣貶值有利有弊，新台幣相較其他貨幣貶較少，對廠商有何影響？楊金龍說，「我們不擔心美元強勢、利率高」 ，廠商外匯供需較平衡，倒是外資供需較不平衡，特別是股利匯出滿大的，「匯率波動主要是外資進出影響較大」，廠商不會因美元利率高出走，主要還是資本市場影響。楊金龍也強調，目前央行匯率政策仍依循「柳樹理論」，匯率要讓它波動，但不會上下波動太大，而是在穩定狀況下有些變化。