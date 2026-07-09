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▲巴威颱風路徑，最大機率還是從北部近海通過，颱風暴風圈預估周五傍晚至晚上，會接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天下午發海警 巴威颱風最新路徑

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今晚北台灣變天 明起越晚雨越大

巴威颱風（國際命名：Bavi）今（9）日會完成轉向，下午加速往台灣北部海面前進，中央氣象署預報員鄭傑仁指出，海上颱風警報將在下午2時30分發布，陸上警報則預估明（10）日清晨發布，提醒民眾，巴威颱風今晚開始就會替北台灣帶來陣雨，明天越晚雨越大，周六（7月11日）全台影響最劇烈。強烈颱風巴威，今（9）日上午5時，位置在鵝鑾鼻東南東方1140公里的海面上，以每小時21公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺（每小時216公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（每小時234公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。鄭傑仁說明，巴威颱風昨（8）日晚上開始往西北轉彎，過程中有出現減速的情況，今天上午有略為加快，下午將以20公里左右的時速朝台灣靠近，氣象署最快下午2時30分發布海上警報，若颱風速度稍慢，則會下午5時30分發布。鄭傑仁指出，巴威颱風路徑，最大機率還是從北部近海通過，颱風暴風圈預估周五傍晚至晚上，會接觸台灣本島陸地，接著一路往南侵襲，暴風圈周六可能籠罩全台，目前暫時無法排除巴威颱風在周六，「中心登陸」東北角或北部陸地的情況，路徑稍微偏南就會更靠近台灣。鄭傑仁提醒，今天晚上開始，桃園以北、宜蘭降雨機率提高，開始會有零星陣雨出現；明天白天迎風面北部、宜蘭普遍有陣雨或雷雨，且有局部大雨；明天晚上各地都有局部短暫陣雨或雷雨，北部、宜蘭、中南部山區有豪雨，台中以北山區有長延時強降雨，局部來到豪雨等級以上。周六白天，中部以北、宜蘭、南部山區將面臨豪大雨，北部山區須嚴防長延時強降雨。此外，台北市平地預估會出現10到13級陣風，北部與東半部沿海也可能掀起6尺以上巨浪，民眾應盡量避免前往海邊活動。