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臺中市政府警察局刑事警察大隊偵查第一隊偵破潘姓越南籍詐欺收簿集團案，發現該詐團先以「假貸款」之名義，騙取被害人之金融提款卡後，指示被害人將卡片包裹寄至指定超商門市，再以高額報酬指示「取簿手」前往領取，並逐層交付至詐欺集團核心成員，試圖製造斷點規避警方查緝。警方調查，越籍收簿手係與前雇主解約後60天轉換期尋找新雇主期間，擔任詐團收簿手。案經臺中市刑大偵一隊查獲第一層陳姓及羅姓2名取簿手共犯，經向上溯源，發現該集團指示取簿手至超商門市領取被害人金融卡包裹後，再依詐欺集團指示丟包至偏遠公墓製造斷點，警方於現場埋伏發現潘嫌現身拿取該包裹後迅速離開現場，警方立即駕車尾隨，並於停等紅燈之際，上前攔車將其查獲到案，並於潘嫌身上起獲提款卡12張、取件包裝袋5個、手機2支及現金7000餘元等涉案贓證物，全案依涉嫌刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，並聲請法院羈押獲准，案業於115年2月起訴。經了解潘嫌為越南籍移工，惟與前雇主解約後依法有60天轉換期尋找新雇主，沒想到潘嫌非但沒有去找正式工作，還受同為越南籍的朋友介紹的高薪跑腿工作所誘惑加入詐欺收簿集團，負責第二層收取人頭帳戶及相關物品，所幸經警方偵破當場人贓俱獲，及時斬斷詐團重要犯罪鏈。臺中市刑大大隊長紀延熹提醒民眾，詐騙集團常利用超商物流便利性作為掩護，誘騙民眾寄送財物或銀行帳戶，另民眾切勿將自己的存款、現金、提款卡或帳簿交給他人，也不要幫他人提領款項、拿取帳戶帳簿、金融卡，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。