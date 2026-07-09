全家本周咖啡優惠出爐了！自周五（10日）起特濃拿鐵第二杯20元、還有甘蔗青茶跟酷繽沙都有10元多一杯；7-11迎接7月11日生日，門市有指定拿鐵買2送1、美式買2送2，APP寄杯濃萃美式、厚乳拿鐵買11送11，還有多杯組合7111元，可任選美式或拿鐵200杯。
🟡全家便利商店
📍門市｜7月10日至7月14日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜7月7日至7月9日
◾大杯特濃經典美式11杯388元，6.5折（原價55元、特價35元）
◾大杯特濃經典拿鐵9杯388元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯單品美式8杯388元，6.1折（原價80元、特價49元）
◾中杯單品拿鐵7杯388元，6.2折（原價89元、特價55元）
◾四季青茶16杯388元，6.1折（原價39元、特價24元）
📍APP｜7月8日起至7月10日
◾40元Let's Tea買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾55元Let's Tea買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾65元Let's Tea買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶買2送1，6.7折（原價30元、特價20元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月8日至7月14日
◾大杯濃萃拿鐵／大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜7月8日至7月17日
◾特大杯濃萃美式買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯濃萃拿鐵買11送7，61折（原價75元、特價46元）
◾大杯美式／拿鐵200杯7111元，65折（原價55元、特價36元）
◾小葉紅／梔子花青／茶Bar純茶28杯711元，46折（原價55元、特價25元）
◾精品冰磚咖啡買2送2，5折（原價130元、特價65元）
📍APP｜7月7日至7月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶／茶Bar純茶6杯180元，67折（原價45元、特價30元）
◾青梅冰茶買6送6，5折（原價60元、特價30元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯240元，67折（原價60元、特價40元）
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶／咖啡珍珠歐蕾任選6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾特大杯冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜7月10日至7月14日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯特濃經典美式11杯388元，6.5折（原價55元、特價35元）
◾大杯特濃經典拿鐵9杯388元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯單品美式8杯388元，6.1折（原價80元、特價49元）
◾中杯單品拿鐵7杯388元，6.2折（原價89元、特價55元）
◾四季青茶16杯388元，6.1折（原價39元、特價24元）
◾40元Let's Tea買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾55元Let's Tea買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾65元Let's Tea買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶買2送1，6.7折（原價30元、特價20元
📍門市｜7月8日至7月14日
◾大杯濃萃拿鐵／大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾特大杯濃萃美式買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯濃萃拿鐵買11送7，61折（原價75元、特價46元）
◾大杯美式／拿鐵200杯7111元，65折（原價55元、特價36元）
◾小葉紅／梔子花青／茶Bar純茶28杯711元，46折（原價55元、特價25元）
◾精品冰磚咖啡買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶／茶Bar純茶6杯180元，67折（原價45元、特價30元）
◾青梅冰茶買6送6，5折（原價60元、特價30元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯240元，67折（原價60元、特價40元）
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶／咖啡珍珠歐蕾任選6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾特大杯冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡萊爾富
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◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）