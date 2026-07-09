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佀廣洋被發現在校簽賭 曾向媽媽下跪認錯

萬美玲：網友若再抹黑造謠將交由司法釐清

是否退選？萬美玲：兒子會跟支持者一起決定和努力

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋被以前同學傳出曾霸凌、簽賭被抓，挨批應該退選，萬美玲今（9）日對此說明，兒子佀廣洋叛逆期涉校園簽賭一事讓她相當痛心，當年她嚴厲教訓、兒子也下跪認錯，最終法院開庭責付家長。萬美玲說，兒子現已成年須自行面對過往，但對於外界抹黑特權、甚至指控她要求助理代課還給及格等造謠越演越烈，已與律師研議提告，交由司法釐清真相。萬美玲今上《千秋萬事》表示，兒子雖然絕非品學兼優，但在她嚴格管教之下，也絕不會為非作歹。他叛逆期簽賭一事的確是讓媽媽相當痛心的一段。萬美玲提到，104年時台中發生一件高中生自殺案，遺書說這是自己最後一把，後續其父母有到立法院談校園簽賭，她當時就覺得太可怕了，便開始請桃園教育局也注意跟宣導，沒想到桃園也有4、5個學校淪陷，她更赫然見到自己的孩子涉入，非常震撼又痛心。萬美玲說，當時她嚴厲教訓了佀廣洋一頓，兒子流淚下跪認錯，說自己誤判、是同學找他一起的，她找警方徹查法辦，顯示她對教育的重視和對法治的尊重，而最後開庭審理也責付家長。萬美玲表示，佀廣洋現在已經是個成熟大人、獨立個體，要自己面對這些事情，有些事情時間非常久遠，兒子選擇面對，但對抹黑造謠、說她用特權，他們一開始選擇包容，希望大家不要再攻擊，該道歉的道歉，但到後來造謠越來越離譜，甚至有人說萬美玲叫助理去代上課還要求要給她及格。萬美玲指出，這2天已跟律師研議，事情將交由司法釐清，現在已經在做整理，若在他們澄清之後，還有人跟網路造謠起舞，就會交由法院做真相跟清白釐清。至於網友狂喊要佀廣洋退選，萬美玲認為，他身為獨立大人的選擇，她會尊重，未來該怎麼走，兒子會跟支持者一起決定和努力，不過經歷這些事，兒子心態調整得還不錯。