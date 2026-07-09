巴威颱風逼近台灣，不少民眾湧入賣場搶買泡麵、蔬果及防颱用品，不過每年說到「颱風天最難吃泡麵」，一定會提及台灣泡麵品牌「雙響泡」，過去常多次出現在颱風天搶購泡麵潮中，仍獨留架上的狀況。但近日有民眾表示，發現雙響泡改版後已擺脫罵名，改變程度過去就連詹姆士都感到震驚，尤其是「沙茶鍋燒」與「擔仔湯麵」等口味，讓不少原本給予負評的消費者改觀，整碗湯頭變得更香，成為颱風天泡麵推薦新選項。
颱風天最難吃泡麵終於翻身！老饕吃一口改觀：整碗變太香
泡麵品牌「雙響泡」過去因麵體口感較軟爛、湯頭調味單薄，常被民眾戲稱為「台灣最難吃泡麵」，甚至在颱風天來臨前，民眾搶購泡麵時，架上的雙響泡依然庫存滿滿。但近日有網友在Threads表示，前陣子偶然吃到雙響泡「沙茶鍋燒湯麵」口味，沒想到口感意外美味，讓他不禁稱讚「沙茶太香，受不了吃一口，發現還蠻好吃，嗯？？這不是我知道的雙響泡」。
貼文一出，瞬間引來不少老饕出面支持，「雙響泡其實還好啊！不知道為什麼一堆人覺得難吃」、「本來就不難吃啊，網路謠言不可信，親身嘗試才知道，這是我認為最接近外頭鍋燒麵的湯頭口味了」、「這個口味是雙響泡裡面，我唯一吃過最好吃的口味！終於有人發現它了」，甚至有人解釋「麵體改良過後跟其他泡麵差不多等級了」。
雙響泡被嫌難吃真的改版了！廠商自嘲廣告爆紅被讚：
據了解，泡麵品牌「雙響泡」是味丹企業旗下產品，也是國內首創主打「雙塊麵體」的大份量速食泡麵，讓食量較大的消費者絕對能吃飽。但過去幾年雙響泡總被台灣人譽為是「全台最難吃泡麵」，主要因湯頭偏淡不夠濃郁，且口味單一、容易膩，還常常被目擊在颱風天等缺貨潮中，成為架上的最後剩餘選項。
不過近年「雙響泡」聽到大眾心聲決定大改版，廠商過去還拍攝幽默自嘲的廣告，廣告中男主角本來也難以接受雙響泡，直到實際吃下後才發現不可怕，主打「試過才知道！不論是好是壞，只有自己吃過才真的知道，而雙響泡都會虛心接受建議」的概念，讓廣告當時一出便被眾多台灣人盛讚。
後續雙響泡接連推出新口味，包含沙茶鍋燒湯麵、府城擔仔湯麵等，其中「沙茶鍋燒湯麵」被視為雙響泡的翻身之作，主打加入濃郁的香濃沙茶醬及蝦味醬，並搭配鯿魚、蛤蜊提味，還有大量海帶芽與洋蔥、紅蔥頭，還原經典的南部鍋燒意麵風味。不少老饕推薦可加入半熟蛋或肉片，讓泡麵風味層次更豐富。
雙響泡新口味「連台灣名廚都震驚」！詹姆士稱讚：湯頭超香
值得一提的是，雙響泡的改變不只台灣民眾有看見，就連台灣名廚詹姆士也被驚艷到！詹姆士在2022年第一次於YouTube頻道試吃雙響泡，當他品嚐「火山岩燒豚骨湯麵口味」時，向鏡頭前喊話「雙響泡，我說真的，你的拉麵真的不難吃」，認為其麵體Q彈度、份量都不錯，更表態「它是好吃的」，指出最大問題在於名字，認為產品名稱可以修改成偏向台灣道地更好。
詹姆士隔了2年再度試吃雙響泡，當時詹姆士接受盲吃挑戰，在不知道產品為何情況下試吃雙響泡「沙茶鍋燒湯麵」口味，還未享用就聞到滿滿的沙茶味，甚至還一度以為有牛肉參雜在裡頭，不禁稱讚「很好吃的味道」。但當雙響泡真面目曝光後，詹姆士嚇到直言「妙了，它沒有牛肉哦」，坦言被紅色蝦湯頭誤導，但湯整體濃郁，沙茶味十分香。最後詹姆士稱讚，認為雙響泡麵條在經歷過長期的熱水沖泡後，依舊保持著咬勁，稱讚湯頭甘甜、麵體Q彈。
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泡麵品牌「雙響泡」過去因麵體口感較軟爛、湯頭調味單薄，常被民眾戲稱為「台灣最難吃泡麵」，甚至在颱風天來臨前，民眾搶購泡麵時，架上的雙響泡依然庫存滿滿。但近日有網友在Threads表示，前陣子偶然吃到雙響泡「沙茶鍋燒湯麵」口味，沒想到口感意外美味，讓他不禁稱讚「沙茶太香，受不了吃一口，發現還蠻好吃，嗯？？這不是我知道的雙響泡」。
雙響泡被嫌難吃真的改版了！廠商自嘲廣告爆紅被讚：
據了解，泡麵品牌「雙響泡」是味丹企業旗下產品，也是國內首創主打「雙塊麵體」的大份量速食泡麵，讓食量較大的消費者絕對能吃飽。但過去幾年雙響泡總被台灣人譽為是「全台最難吃泡麵」，主要因湯頭偏淡不夠濃郁，且口味單一、容易膩，還常常被目擊在颱風天等缺貨潮中，成為架上的最後剩餘選項。
後續雙響泡接連推出新口味，包含沙茶鍋燒湯麵、府城擔仔湯麵等，其中「沙茶鍋燒湯麵」被視為雙響泡的翻身之作，主打加入濃郁的香濃沙茶醬及蝦味醬，並搭配鯿魚、蛤蜊提味，還有大量海帶芽與洋蔥、紅蔥頭，還原經典的南部鍋燒意麵風味。不少老饕推薦可加入半熟蛋或肉片，讓泡麵風味層次更豐富。
值得一提的是，雙響泡的改變不只台灣民眾有看見，就連台灣名廚詹姆士也被驚艷到！詹姆士在2022年第一次於YouTube頻道試吃雙響泡，當他品嚐「火山岩燒豚骨湯麵口味」時，向鏡頭前喊話「雙響泡，我說真的，你的拉麵真的不難吃」，認為其麵體Q彈度、份量都不錯，更表態「它是好吃的」，指出最大問題在於名字，認為產品名稱可以修改成偏向台灣道地更好。
詹姆士隔了2年再度試吃雙響泡，當時詹姆士接受盲吃挑戰，在不知道產品為何情況下試吃雙響泡「沙茶鍋燒湯麵」口味，還未享用就聞到滿滿的沙茶味，甚至還一度以為有牛肉參雜在裡頭，不禁稱讚「很好吃的味道」。但當雙響泡真面目曝光後，詹姆士嚇到直言「妙了，它沒有牛肉哦」，坦言被紅色蝦湯頭誤導，但湯整體濃郁，沙茶味十分香。最後詹姆士稱讚，認為雙響泡麵條在經歷過長期的熱水沖泡後，依舊保持著咬勁，稱讚湯頭甘甜、麵體Q彈。
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