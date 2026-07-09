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颱風天最難吃泡麵終於翻身！老饕吃一口改觀：整碗變太香

▲「雙響泡」泡麵過去被譽為全台最難吃，但有民眾近日試吃後，發現出乎意料地美味又香。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

雙響泡被嫌難吃真的改版了！廠商自嘲廣告爆紅被讚：

▲泡麵品牌「雙響泡」過去因麵體口感較軟爛、湯頭調味單薄，常被民眾戲稱為「台灣最難吃泡麵」，甚至在颱風天來臨前，民眾搶購泡麵時，架上的雙響泡依然庫存滿滿。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

廠商過去還拍攝幽默自嘲的廣告，廣告中男主角本來也難以接受雙響泡，直到實際吃下後才發現不可怕，主打「試過才知道！不論是好是壞，只有自己吃過才真的知道，而雙響泡都會虛心接受建議」的概念

▲味丹在2024年推出全新口味時，便以自嘲方式拍攝廣告，廣受許多台灣人好評。（圖／味丹YouTube）

雙響泡新口味「連台灣名廚都震驚」！詹姆士稱讚：湯頭超香

向鏡頭前喊話「雙響泡，我說真的，你的拉麵真的不難吃」，認為其麵體Q彈度、份量都不錯，更表態「它是好吃的」，指出最大問題在於名字，認為產品名稱可以修改成偏向台灣道地更好。

巴威颱風逼近台灣，不少民眾湧入賣場搶買泡麵、蔬果及防颱用品，不過每年說到「颱風天最難吃泡麵」，一定會提及台灣泡麵品牌「雙響泡」，過去常多次出現在颱風天搶購泡麵潮中，仍獨留架上的狀況。泡麵品牌「雙響泡」過去因麵體口感較軟爛、湯頭調味單薄，常被民眾戲稱為「台灣最難吃泡麵」，甚至在颱風天來臨前，民眾搶購泡麵時，架上的雙響泡依然庫存滿滿。但近日有網友在Threads表示，貼文一出，瞬間引來不少老饕出面支持，「雙響泡其實還好啊！不知道為什麼一堆人覺得難吃」、「本來就不難吃啊，網路謠言不可信，親身嘗試才知道，這是我認為最接近外頭鍋燒麵的湯頭口味了」、「這個口味是雙響泡裡面，我唯一吃過最好吃的口味！終於有人發現它了」，甚至有人解釋「麵體改良過後跟其他泡麵差不多等級了」。據了解，泡麵品牌「雙響泡」是味丹企業旗下產品，也是國內首創主打「雙塊麵體」的大份量速食泡麵，讓食量較大的消費者絕對能吃飽。但過去幾年雙響泡總被台灣人譽為是「全台最難吃泡麵」，主要因湯頭偏淡不夠濃郁，且口味單一、容易膩，還常常被目擊在颱風天等缺貨潮中，成為架上的最後剩餘選項。不過近年「雙響泡」聽到大眾心聲決定大改版，，讓廣告當時一出便被眾多台灣人盛讚。後續雙響泡接連推出新口味，包含沙茶鍋燒湯麵、府城擔仔湯麵等，。不少老饕推薦可加入半熟蛋或肉片，讓泡麵風味層次更豐富。值得一提的是，雙響泡的改變不只台灣民眾有看見，就連台灣名廚詹姆士也被驚艷到！詹姆士在2022年第一次於YouTube頻道試吃雙響泡，當他品嚐「火山岩燒豚骨湯麵口味」時，詹姆士隔了2年再度試吃雙響泡，當時詹姆士接受盲吃挑戰，當雙響泡真面目曝光後，詹姆士嚇到直言「妙了，它沒有牛肉哦」，坦言被紅色蝦湯頭誤導，但湯整體濃郁，沙茶味十分香。