強烈颱風巴威持續近逼台灣，是否直撲台灣或是擦邊而過仍有變數，不過周五、周六對台影響最劇烈。而本週演唱會也陸續宣布延期，像是盧廣仲7/10場次、五月天7/11場次都確定改期，《NOWNEWS今日新聞》也替讀者們整理本週演出異動、退票辦法，呼籲大家務必注意自身安全！
五月天「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會
盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流」
Karencici「The Loser」
張秀卿「辣妹駕到2」演唱會
陳嫺靜×雲端司機「夏日高峰會｜2026亞太區」
(1) 線上退票服務時間為每日00:00-24:00。
(2) 請登入iNDIEVOX網站會員，進入【訂單查詢】頁面。
(3) 在欲申請退票的訂單中，點選【線上退票申請／進度查詢】，再勾選欲辦理退票的票券，確認送出後，票券會註記為【退票審核中】，即表示退票申請送出，後續仍需待系統進行審核。
(4) 系統審核確認無誤後，訂單或票券狀態將改為【主辦因素退票】，即表示退票申請完成。可於退票申請送出5個工作天後，至【訂單查詢】查看。
➤已取票者以「機台退票」方式辦理。
(1) ibon機台退票服務時間為每日07:00-23:00。(部分特殊營業時間之門市除外)。
(2) 不同筆訂單的退票申請，請分開多次操作。
(3) 請持欲退票票券正本，至ibon機台進行退票申請，ibon退票申請流程：
a.請於ibon機台依序點選【票券中心→售票系統→退票→iNDIEVOX】。
b.請依照系統畫面指示，掃描退票票券條碼，並列印退票服務退費單。
c.請於10分鐘內持退票票券正本、退票服務退費單，至該門市櫃台辦理退票申請，逾時請重新操作。
d.門市櫃台受理完成後，即表示退票申請完成，同時將直接回收退票票券正本。
退票申請送出或完成後，恕無法修改退票張數及取消退票申請，請務必於退票申請送出前，確認退票資料是否正確。
同筆訂單可受理全部或部份票券退票，但購買套票者，退票需成套票券退回，恕無法退單張票券。
➤退款方式
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五月天「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會
- 7/10（待政府公告）：若市府宣布停班停課，將延期至7/13（一）舉行；若無停班停課，場次照常。
- 7/11（延期）：將延期至 7/12（日）中午 12:00 舉行。
- 7/12（照常）：演出內容不受本次異動影響，將依原訂安排進行。
- 持有 7/11（六）場次票券之觀眾，可持原票券於延期場次依原座位入場，無須換票。
- 針對受颱風影響、無法前往觀賞7/10（五）及 7/11（六）場次的觀眾朋友，將開放單場次退票作業；詳細退票方式及受理期間，將另行公告說明。最新資訊請關注相信音樂臉書。
- 7/10（延期）：將延期至7/13（一）20:03舉行。
- 7/11（照常）：場次仍依原定計畫籌備中。
- 7/12（照常）：場次仍依原定計畫籌備中。
- 持有 7/10（五）場次票券之觀眾可持原票券依原座位入場，無須換票。
- 無法出席延期場次，持有7/10（五）場次票券之觀眾，可於受理期間內（至7/10 20:03截止）至添翼售票網申請免手續費退票，同一筆訂單可選擇部分退票或全部退票。
- 7/10（延期）：演唱會資訊＆時程公告將於近期公佈。
- 已購票的寶貝們屆時可持原票進場；若欲先退票，相關票務資訊再請以公告為主，請關注華納音樂官方臉書。
- 7/11（延期）：演唱會資訊＆時程公告將於近期公佈。
- 如因延期欲申請退票者，請於2026年7月31日前完成退票手續。
- 透過遠大售票系統購票之觀眾，請依遠大售票系統退票規定辦理退票。未取票者，可至Ticket Plus遠大售票系統下載及填寫退票申請表，將全額刷退至原購票之信用卡；已取票者，則須備妥「演唱會票券正本」、「退票申請表」並以掛號方式，郵寄至票券公司，退款作業將會於20個工作日內完成退款流程。
- 7/11（延期）：將延期至8/1（六）原時間、原場地舉行。
- 已購買票券之觀眾可持原票券於延期演出日 8/1（六）入場觀賞演出，或於即日起至7/31（五）23:00 前辦理退票手續。
(1) 線上退票服務時間為每日00:00-24:00。
(2) 請登入iNDIEVOX網站會員，進入【訂單查詢】頁面。
(3) 在欲申請退票的訂單中，點選【線上退票申請／進度查詢】，再勾選欲辦理退票的票券，確認送出後，票券會註記為【退票審核中】，即表示退票申請送出，後續仍需待系統進行審核。
(4) 系統審核確認無誤後，訂單或票券狀態將改為【主辦因素退票】，即表示退票申請完成。可於退票申請送出5個工作天後，至【訂單查詢】查看。
➤已取票者以「機台退票」方式辦理。
(1) ibon機台退票服務時間為每日07:00-23:00。(部分特殊營業時間之門市除外)。
(2) 不同筆訂單的退票申請，請分開多次操作。
(3) 請持欲退票票券正本，至ibon機台進行退票申請，ibon退票申請流程：
a.請於ibon機台依序點選【票券中心→售票系統→退票→iNDIEVOX】。
b.請依照系統畫面指示，掃描退票票券條碼，並列印退票服務退費單。
c.請於10分鐘內持退票票券正本、退票服務退費單，至該門市櫃台辦理退票申請，逾時請重新操作。
d.門市櫃台受理完成後，即表示退票申請完成，同時將直接回收退票票券正本。
退票申請送出或完成後，恕無法修改退票張數及取消退票申請，請務必於退票申請送出前，確認退票資料是否正確。
同筆訂單可受理全部或部份票券退票，但購買套票者，退票需成套票券退回，恕無法退單張票券。
➤退款方式
- 於7/8（三）17:00 前購買本場次之觀眾可辦理全額退票，退票金額包含票面金額。
- 購票時以信用卡付款者，票款全額將由 iNDIEVOX 刷退至原購票之信用卡。退款作業時間約 20 個工作天(於收到資料完整之退票申請後計算)，刷卡退款時間依發卡行之作業時間為準。
- 購票時以 ibon 付款者，票款全額將於 7-11 門市以現金退款。
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