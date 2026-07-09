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腦中風辨識4口訣 醫：微笑臉部不對稱注意

蘇豐傑分享，要牢記「FAST」口訣，辨識初期重要症狀，

F （Face－臉部） ：微笑時臉部兩邊不對稱、嘴角下垂。

：微笑時臉部兩邊不對稱、嘴角下垂。 A （Arm－手臂） ：單側手臂無力下垂，無法平舉。

：單側手臂無力下垂，無法平舉。 S （Speech－說話） ：說話大舌頭、口齒不清或無法理解別人的話。

：說話大舌頭、口齒不清或無法理解別人的話。 T （Time－時間） ：若出現上述任一症狀，請記下發作時間並立即撥打119送醫。

許多民眾以為腦中風好發於寒流來襲或冬季低溫，但高溫炎熱的夏天，也別輕忽。醫師提醒，夏季因為流汗、脫水，可能導致血液濃稠，加上冷氣房及戶外高溫之間的溫差刺激，都可能增加腦中風風險。腦中風為國人十大死因之一，也是成人失能的重要原因。基隆長庚醫院神經內科醫師蘇豐傑指出，急性缺血性腦中風若未及時治療，每延誤1分鐘，就可能造成大量腦細胞死亡，因此及早辨識症狀、迅速送醫，是降低死亡率及失能率的關鍵。蘇豐傑說，急性腦中風的治療可說是「分秒必爭」，先前一名國中校長在校內發生急性腦中風，緊急送到醫院急救，團隊迅速施打靜脈血栓溶解劑，目前也順利康復出院。除了即時送醫，急診及腦中風團隊無縫接軌也相當重要。蘇豐傑強調，這是個案可有良好恢復狀況的關鍵。不過，要如何辨別中風，高血壓、糖尿病、高血脂、心房顫動、吸菸、肥胖及缺乏運動更是腦中風的重要危險因子。蘇豐傑提醒，夏季更應注意補充水分、避免長時間曝曬及劇烈溫差刺激。蘇豐傑建議，養成規律運動、均衡飲食及定期健康檢查的習慣，無論寒冬或盛夏，都不可輕忽腦中風警訊。