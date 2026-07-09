「護國神山」中央山脈無法幫擋，西半部要注意了！巴威颱風持續逼近台灣，周五晚間至周六白天將帶來狂風暴雨，氣象粉專「觀氣象看天氣」警示，由於颱風環流未受山脈阻擋直接灌入，中部以北都有出現10級以上強陣風機會，「西半部的朋友請不要再覺得颱風從東部來不關你們的事」。
巴威逼近台灣！估到達仍維持強颱下限
中央氣象署表示，巴威颱風（國際命名BAVI）9日2時的中心位置距離台灣約1140公里，以每小時13公里速度，向西北進行。「觀氣象看天氣」粉專指出，巴威颱風過去移速稍微減慢、逐漸西北轉，強度在乾空氣及風切的影響之下略為減弱，未來前方海水熱含量（OHC）也較不足，強度也會再度減弱，但目前估計到達台灣附近時，仍會維持「強颱下限」水準。
「觀氣象看天氣」提到，今明兩天（7月9日、10日）氣象署將發布海陸警報，目前預估暴風圈籠罩台灣陸地時間將長達24小時。由於本次中部以北地區屬迎風面，颱風環流未受山脈阻擋直接灌入，整個中部以北都有出現10級以上強陣風機會。「西半部的朋友請不要再覺得颱風從東部來不關你們的事了，特別是北部須防範13級以上強陣風，勢必會造成市容、財產的嚴重損害。」
巴威不是虛胖！是真正的「巨大颱風」
「觀氣象看天氣」補充說明，從昨（8）日下午4時的衛星風場反演資料中，可看到巴威颱風的七級風範圍，大概是台灣的3至4倍之廣；至昨晚9時，在颱風北方約980公里的日本北大東島，也測得11.2m/s的平均風速（相當於六級）、陣風達14.9m/s（相當於七級），與衛星反演風場資料幾乎一致，「可見巴威並非虛胖，而是貨真價實的巨大」。
農漁民、登山客務必做好防颱準備
「觀氣象看天氣」最後提醒，由於農漁業適逢稻作採收期，目前北部、中部、宜蘭地區仍有部分一期稻作尚未完全採收，可以利用今（9）日以前較好的天氣做最後收成，千萬避免冒風雨搶收，台東地區屬背風面、有焚風出現的可能，農作物一樣要注意。
此外，遠洋捕撈的船隻千萬別再出航，務必加緊返航並將船隻固定於岸邊，做好防颱準備。山區在未來幾天的天氣變化十分快速，「務必別看上午天氣還好好的，就冒險登山」，以免造成自己與他人產生生命的危險。
資料來源：中央氣象署、觀氣象看天氣
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中央氣象署表示，巴威颱風（國際命名BAVI）9日2時的中心位置距離台灣約1140公里，以每小時13公里速度，向西北進行。「觀氣象看天氣」粉專指出，巴威颱風過去移速稍微減慢、逐漸西北轉，強度在乾空氣及風切的影響之下略為減弱，未來前方海水熱含量（OHC）也較不足，強度也會再度減弱，但目前估計到達台灣附近時，仍會維持「強颱下限」水準。
「觀氣象看天氣」提到，今明兩天（7月9日、10日）氣象署將發布海陸警報，目前預估暴風圈籠罩台灣陸地時間將長達24小時。由於本次中部以北地區屬迎風面，颱風環流未受山脈阻擋直接灌入，整個中部以北都有出現10級以上強陣風機會。「西半部的朋友請不要再覺得颱風從東部來不關你們的事了，特別是北部須防範13級以上強陣風，勢必會造成市容、財產的嚴重損害。」
「觀氣象看天氣」補充說明，從昨（8）日下午4時的衛星風場反演資料中，可看到巴威颱風的七級風範圍，大概是台灣的3至4倍之廣；至昨晚9時，在颱風北方約980公里的日本北大東島，也測得11.2m/s的平均風速（相當於六級）、陣風達14.9m/s（相當於七級），與衛星反演風場資料幾乎一致，「可見巴威並非虛胖，而是貨真價實的巨大」。
農漁民、登山客務必做好防颱準備
「觀氣象看天氣」最後提醒，由於農漁業適逢稻作採收期，目前北部、中部、宜蘭地區仍有部分一期稻作尚未完全採收，可以利用今（9）日以前較好的天氣做最後收成，千萬避免冒風雨搶收，台東地區屬背風面、有焚風出現的可能，農作物一樣要注意。
此外，遠洋捕撈的船隻千萬別再出航，務必加緊返航並將船隻固定於岸邊，做好防颱準備。山區在未來幾天的天氣變化十分快速，「務必別看上午天氣還好好的，就冒險登山」，以免造成自己與他人產生生命的危險。
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