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晶圓代工龍頭台積電（2330）今（9日）將發放去年第4季現金股利，每股配發6元，將為台股挹注約1556億元的資金活水，也讓逾284萬名股東同步受惠。最大股東國家發展基金管理會可領到約99.22億元現金股利，外資持股達7成，相當於超過千億元的資金將入袋。以主要股東持股計算，最大股東國發基金持有約16.537億股（約165.37萬張），此次可望領取約99.22億元現金股息。台積電董事長暨總裁魏哲家目前持有約7,217張股票，本次配息預估可領取約4,330萬元。此外，若創辦人張忠謀及前董事長劉德音退休後均未出售持股，依退休前持股約12.5萬張及1.29萬張估算，本次可分別領取約7.5億元及7,740萬元股息。台積電今日除息後股價一度下跌30元、跌幅約1.22%，盤中來到2,435元，若以前一交易日收盤價2,465元計算，暫時呈現貼息走勢。不過，台積電前兩次配息皆僅花兩個交易日便完成填息，加上7月16日將舉行法說會，市場普遍看好AI、高效能運算（HPC）需求持續帶動營運成長，外資對後市仍維持樂觀看法，其中花旗證券近期更將台積電目標價上調至3,800元，顯示對中長期展望仍具信心。