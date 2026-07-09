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日本33歲男星清原翔憑藉《東京愛情故事》、《戀愛可以持續到天長地久》廣為人知，2020年卻突然腦出血中風，至今已有6年沒有回到螢光幕前。這幾年他持續接受復健，也開始透過IG、Threads分享生活，近日開心宣布：「我可以吃軟糖了！」還能寫出七夕許願短籤，笑說：「今年雖然字寫得超醜，但我還是寫了！」看似平常的吃東西、寫字，卻是他努力復健6年才有的進步，讓不少人看了感動留言：「我也會一起努力。」清原翔中風6年持續復健，好友們這幾年也經常去找他、陪伴在身邊，他則慢慢開始公開自己的日常。最近他開心寫下：「已經可以吃軟糖了！太好了！」雖然目前還沒辦法自己把食物送到嘴邊，但他透露：「我一天有一餐是用嘴巴進食喔！」也親手寫下七夕許願短籤，自嘲：「今年雖然字寫得超醜，但我還是寫了！」簡單幾句近況，讓人看見他這6年復健沒有白費。2020年6月12日傍晚，清原翔外出時突然感到身體不適，被緊急送往東京都內醫院，經醫師診斷發現有腦出血症狀，當天立即接受緊急手術。雖然沒有生命危險，但病況並不樂觀，因此全面暫停演藝活動、專心接受治療；他原定出演富士電視台電視劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋～》，也因此退出演出，角色改由成田凌接替。2021年2月1日，經紀公司再度公布清原翔的近況，透露他自2020年6月接受緊急手術後，又陸續進行多次手術，所幸身體狀況逐漸穩定，腦部檢查結果也確認沒有異常。當時的他正依照醫師指示專心復健，為重返演藝圈做準備，沒想到這一休養就是多年，粉絲也只能從經紀公司與好友分享的消息得知他的近況。直到2025年12月9日，《MEN'S NON-NO》官方IG公開消息，宣布清原翔參與2026年1、2月合併號拍攝，他也與《MEN'S NON-NO》模特兒中田圭祐、多年好友守屋光治一起拍下3人合照。這是他中風後睽違多年再度參與雜誌拍攝，久違出現在鏡頭前，也讓不少粉絲相當感動。身高185公分的清原翔，父親是家鄉少年棒球隊教練，哥哥也是球隊選手，受到家人影響，他從小學到國中都在打棒球，高中則加入排球社。高中畢業後，因為就業率高加上父母建議，他進入明治大學理工學部電氣電子生命學科就讀，卻始終對課業提不起興趣，當時萌生「無論如何，至少要挑戰一件事再畢業」的念頭，大二便報名參加《MEN'S NON-NO》模特兒徵選，成功成為該雜誌專屬模特兒。清原翔起初只想當模特兒，認為沒有經紀公司也沒關係，但看著身邊朋友一邊拍戲、一邊從事模特兒工作，他也漸漸對演戲產生興趣，主動向《MEN'S NON-NO》工作人員諮詢，大學畢業後正式加入經紀公司。此後陸續拍攝廣告、電視劇與電影，並以《東京愛情故事》、《戀愛可以持續到天長地久》等作品打開知名度，原本演藝事業正要起飛，卻因突如其來的腦出血全面停擺；如今6年過去，他還在復健，也終於可以開心告訴大家：「我可以吃軟糖了！」