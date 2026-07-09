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效力於底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，今（9）日在面對奧克蘭運動家隊的比賽中獲得先發機會。不過他此役手感依然冷冰冰，全場僅上陣打了2個打席就遭到教練團代打換下。不僅未能替球隊建功，這也是他連續第3場比賽沒有敲出安打，賽後的打擊率微幅下滑至0.246。雖然台灣小將陷入小低潮，但老虎隊最終仍靠著兇猛火力與先發投手梅爾頓（Troy Melton）的超殺好投，以6比1痛宰運動家。李灝宇本場比賽擔任老虎隊先發第6棒、鎮守二壘大關。在1局下半，老虎隊打線迅速串聯，在1出局的情況下攻佔滿壘，李灝宇迎來了絕佳的打點機會。面對運動家隊先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs），李灝宇積極進攻，鎖定一顆外角的滑球順勢出棒。可惜擊球仰角並不理想，打成了一記三壘方向的滾地球，雖然靠著野手選擇安全上壘，但對手迅速將球傳向本壘封殺了往本壘衝的跑者，讓李灝宇無緣進帳打點。到了3局下半，李灝宇迎來第二個打席，再度對決斯普林斯。這次他確實擊中了球心，但卻直接找上手套，形成了一記二壘方向的平飛球出局。比賽進行到5局下半，原本應該輪到李灝宇的棒次，但由於運動家隊更換了右投手登板，老虎隊教練團決定啟用代打，將李灝宇換下休息。總計李灝宇今天2打數繳了白卷，近期連3場比賽未能敲安，賽季打擊率也下探至0.246，需要盡快調整節奏找回季初的火燙手感。雖然李灝宇此役熄火，但老虎隊整體的攻守表現卻相當亮眼。先發「火球男」梅爾頓展現了極具壓制力的投球內容，他主投5.1局不僅沒有丟掉任何自責分，還瘋狂飆出了9次三振，徹底封鎖了運動家隊的打線。在打擊方面，老虎隊在5局下半迎來了決定勝負的大局。陣中重砲托克森（Spencer Torkelson）在關鍵時刻大棒一揮，掃出了一發奠定勝基的3分打點全壘打，一口氣將比數拉開。在投打雙雙發揮的優勢下，老虎隊終場就以6比1輕鬆收下勝利。