巴威颱風（國際命名：Bavi）海上警報今（9）日下午2時30分發布，陸上警報明（10）日周五清晨跟進，中央氣象署科長林伯東表示，巴威颱風周五晚間至周六白天（7月10日至7月11日）影響最劇烈，北部、中部山區、東北部山區有豪雨以上等級降雨，各沿海也須防10至11級強陣風，局部可達12級以上；此外，暴風圈預估周五晚間接觸台灣，周六籠罩全台，不排除颱風中心登陸東北角或北部陸地。
周五晚起風雨最猛 北部山區慎防豪雨、12級強陣風
林伯東提醒，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
長浪衝擊持續擴大 暴風圈周五觸陸、不排除登陸北台灣
除了風雨之外，林伯東也提及，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
林伯東強調，巴威颱風路徑，最大機率還是從北部近海通過，颱風暴風圈預估周五傍晚至晚上，會接觸台灣本島陸地，接著一路往南侵襲，暴風圈周六可能籠罩全台，目前暫時無法排除巴威颱風在周六，「中心登陸」東北角或北部陸地的情況，路徑稍微偏南就會更靠近台灣。
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林伯東提醒，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，周五白天各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
除了風雨之外，林伯東也提及，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
林伯東強調，巴威颱風路徑，最大機率還是從北部近海通過，颱風暴風圈預估周五傍晚至晚上，會接觸台灣本島陸地，接著一路往南侵襲，暴風圈周六可能籠罩全台，目前暫時無法排除巴威颱風在周六，「中心登陸」東北角或北部陸地的情況，路徑稍微偏南就會更靠近台灣。
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