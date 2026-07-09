我是廣告 請繼續往下閱讀

停火破局、油價飆升 市場憂通膨再起

Fed官員偏鷹 9月升息預期持續升溫

美銀下修金價預測 仍看好長線挑戰5000美元

黃金價格週三（8日）走跌，美國總統川普（Donald Trump）宣布，原本旨在終結伊朗衝突的臨時協議已經「結束」，市場擔憂美伊衝突再度升高，推升油價大漲，也加深通膨與升息疑慮，導致黃金等貴金屬全面承壓。現貨黃金下跌0.9%，報每盎司4067.39美元，盤中一度觸及7月1日以來新低；8月交割的紐約黃金期貨收跌1.8%，報每盎司4082.40美元。根據路透社報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，當天市場主要受到美伊緊張局勢再度升高影響。隨著停火希望破滅，市場風險情緒惡化，各類風險資產普遍下跌，黃金也未能倖免。美伊衝突再度升溫。伊朗表示，在美軍為回應荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）油輪遇襲事件、空襲伊朗目標後，伊方已對美軍位於巴林與科威特的軍事設施發動攻擊。受地緣政治風險影響，國際原油價格單日勁揚逾5%。市場分析指出，能源價格攀升可能進一步推升通膨，迫使各國央行維持甚至提高利率，以抑制物價上漲。雖然黃金一向被視為抗通膨資產，但由於黃金本身不孳息，在高利率環境下，投資吸引力往往受到壓抑。另一方面，美國聯準會（Fed）9日公布6月16日至17日決策會議紀錄顯示，多位官員對通膨壓力持續升高表示擔憂，認為物價上漲已逐漸擴及更多領域，部分與會官員甚至主張應立即升息。根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場目前預估Fed於9月升息的機率約為69%，高於前一天的62%，反映投資人對貨幣政策轉趨鷹派的預期持續升溫。此外，美國銀行（Bank of America）最新報告則指出，由於預期Fed政策立場將比原先更加鷹派，因此將2026年黃金平均價格預測下調14%，至每盎司4360美元。不過，該行仍認為，一旦本輪貨幣緊縮循環結束，金價仍有機會上探每盎司5000美元。其他貴金屬同步走弱。現貨白銀下跌2.9%，報每盎司58.25美元；鉑金下跌3.6%，至1580.92美元；鈀金則重挫4.5%，報1219.84美元。