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2026年世界盃8強戰即將開打，挪威國家隊卻在關鍵戰役前遭遇場外插曲。根據《太陽報》報導，挪威隊原先入住位於勞德代爾堡的飯店，但因飯店周邊施工噪音、交通環境等問題影響備戰品質，包含哈蘭德（Erling Haaland）在內的全隊球員表達不滿，最終向國際足總（FIFA）提出申訴，並在短短2個半小時內搬遷，甚至連早餐都來不及吃，便集體轉往邁阿密一處未公開的海濱酒店。挪威隊原定在勞德代爾堡的飯店休息備戰英格蘭，但球員入住後發現飯店附近有大型施工工程，加上鄰近繁忙道路，持續傳出的噪音與交通干擾讓球隊難以維持理想訓練與休息環境。此外，球員也認為飯店周遭生活機能不符合需求，從飯店步行前往最近海灘約需40分鐘以上，途中還必須經過施工區域，讓球隊對於整體住宿安排感到不滿。報導指出，挪威全隊僅在原飯店住了一晚，便向管理團隊反映問題。挪威足協隨後向FIFA正式提出申請，經協調後，球隊與隨行工作人員在約2個半小時內完成搬遷，轉往邁阿密附近一處未公開的海濱飯店，新住宿地點也更靠近8強賽場地硬石體育場。挪威隊後勤經理達利（Truls Dæhli）表示，雖然臨時更換飯店造成不便，但球隊認為這是必要決定，「搬遷確實很折騰，不過現在大家都對新住處感到滿意。最希望改變環境的其實就是球員本人，我們的保障團隊在短時間內完成所有安排，甚至還沒吃早餐就已經完成搬遷。」達利強調，挪威目前已經在美國停留約6週，接下來即將迎來隊史最重要的比賽之一，因此不希望任何細節影響球隊狀態，「我們不想冒任何風險，保持團隊良好氛圍才是最重要的。」挪威足協指出，FIFA已同意協助支付新飯店部分房間與安全維護費用，不過球隊因升級住宿條件所產生的額外支出，仍需由挪威方面自行負擔。挪威隊長厄德高（Martin Ødegaard）也談到住宿風波，他表示：「確實有些地方可以做得更好，所以我們做了一些調整。這只是希望讓所有安排更加完善，確保球隊能為重要比賽做好準備。」挪威總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）則表示，這並非單一問題造成，而是多項細節累積後的結果，「不是說原本的飯店不能住，而是我們是一支球隊，需要像一個整體運作。除此之外，原飯店也缺少足夠大的會議空間，無法讓全隊進行完整戰術討論。」相較之下，英格蘭方面備戰相對順利。球隊在擊敗墨西哥後獲得短暫休息時間，讓球員與家人、伴侶放鬆調整，之後恢復訓練時，整體氛圍被形容為「放鬆、冷靜且專注」。此外，英格蘭中場亨德森（Jordan Henderson）也傳來好消息。他此前在慶祝晉級時意外摔傷手腕並接受手術，目前已返回球隊基地，並表示會準備迎接與挪威的8強大戰。