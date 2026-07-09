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業者急切割滅火 網友質疑說法難以服眾

台中市太平區一家連鎖炸雞店爆發食安爭議，一名員工昨天在Instagram分享赤腳踩踏雞皮的影片，還戲稱是在「幫雞皮去角質」，畫面曝光後引發網友群起撻伐，不少人直呼「太噁心」、「以後不敢吃了」，店家Google評論也遭大量一星負評灌爆。影片中可見，廚房內擺放數盆剛處理好的雞皮，一名赤裸上身的員工赤腳站進盆內，以雙腳反覆踩踏雞皮，並對著鏡頭喊出「在幫雞皮去角質」。影片在社群平台瘋傳後，引發消費者質疑食品衛生，更有網友留言「為什麼現在的人都喜歡把會被炎上的東西PO上網」、「再也不敢吃了，真的噁爆」。事件延燒後，連鎖炸雞品牌「伍兩五炸雞」太平二店今天（9日）凌晨緊急發布聲明表示，影片中的雞皮屬於報廢食材，並非販售商品。涉事員工因誤以為報廢品不會造成影響，一時貪玩錄製影片，內容卻誤導社會大眾，店家已立即將該員工開除，並啟動相關法律程序。但業者說法並未平息外界質疑。有網友留言指出，「影片中的人就是三間分店老闆本人」、「菜單明明就有雞皮，怎麼會說是報廢品？」甚至有人惡搞，將店家的Google名稱改為「用腳踩炸雞專賣店」，持續引發熱議。台中市食品藥物安全處表示，已針對民眾反映太平區某炸雞業者疑似以腳踩踏食材一案完成錄案，將派員前往稽查。若查獲業者違反《食品良好衛生規範準則》，將要求限期改善；若屆期仍未改善，可依《食品安全衛生管理法》處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處也提醒，民眾若發現店家有食品衛生疑慮，可檢具照片、影片等具體事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，共同維護食品安全與消費權益。