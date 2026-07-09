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天災勞工原則上不出勤 雇主應提供勞工通勤協助

外勤、戶外施工 勞動部六點提醒

強颱「巴威」逼近，恐帶來強風豪雨，對工作場所及公共安全造成威脅。勞動部提醒，縣市首長宣布停班停課後，勞工為保障生命安全，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理；如確實需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如上、下班通勤有搭乘計程車必要時，雇主應支付相關費用。此外，對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部有六大提醒，且雇主應遵守《職業安全衛生設施規則》第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工自己負擔，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。颱風期間，雇主應避免使勞工從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作，如確實需有外勤作業，應依《職業安全衛生設施規則》第286條之2規定及「颱風天外勤安全指引」等，應視作業危害性，置備適當救生衣、安全帽、連絡通訊設備與其他必要安全防護設施及交通工具。鄰近河川、水域或土石流潛勢區之作業，應設置即時通報與撤離機制，並建立完整救援程序，避免溪水暴漲或土石崩落導致傷亡。營造工地與廣告設施應檢查施工架及圍籬是否穩固，防止支撐基座、繫牆桿或帆布受風倒塌；位於交通要道或捷運周邊工地更應確保高處物料牢固固定。塔吊作業應加強塔柱固定，回收吊臂、吊鉤，確認暫停使用之安全狀態。外送及外勤服務業者應提供必要安全防護措施，確認已投保相關保險，並於地方政府宣布停止上班期間，不得強迫外送員或其他外勤人員冒險出勤。颱風過後從事河岸清理、道路修復、橋梁拆除及房屋修繕等復原工作時，雇主應妥善防範溺水、墜落、倒塌、缺氧、中毒及漏電等危害，並採取安全防護措施。天然災害期間，「安全第一」是雇主應盡的基本責任，應確實做到事前防範、事中避險、事後檢查三階段原則，確保勞工健康與生命安全，同時減少災害損失。若雇主未於颱風期間落實必要防護措施而導致勞工發生職災，勞動部將依法查處、開罰。