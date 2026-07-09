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市場資金活水流向台股，今（2026）年以來中央銀行定期存單未到期餘額明顯下滑，央行總裁楊金龍今（9）日在立法院財政委員會也澄清，外界認為央行「放水」超過1兆元，與央行目前貨幣政策「偏緊」方向不同，但其實今年稅收很好，財政部有5、6千億元還存央行，加上央行調節匯市賣美元，在市場收回上兆元，兩相抵銷後，流向市場的資金沒有這麼多。央行今年以來定期存單未到期餘額明顯下降，市場解讀大量資金流向台股，根據央行資料，去年底定存單未到期餘額為7兆4236億元，至7月3日降至6兆3159億元，等於央行釋放資金活水超過1兆元。不過，楊金龍今日在立法院財委會重申，6月理監事會已定調目前貨幣政策「偏緊」，央行存單減發不是「寬鬆」。他進一步表示，今年稅收很好，財政部有5、6千億元在央行帳戶，鎖住沒放出去，加上今年以來因應美元走強，央行為穩定新台幣匯率，第一季賣匯125億美元，也等於從市場收回約新台幣4千億元，加起來也有上兆元，與央行定存單釋出的金額抵銷，其實沒有放這麼多錢。至於台股大漲，引發「四貸同堂」等亂象，楊金龍表示，金管會是股市的主管機關，會注意台股的狀況，央行當然也是會留意。