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強颱巴威逐步接近台灣，國民黨新北市長參選人李四川今（9）日示警，這一次巴威颱風暴風半徑在歷年來說是相當大，呼籲雙北對所有低窪地區，一定要防止淹水，必要準備沙包的部分就要趕快去做準備，也要呼籲所有市民，禮拜五到禮拜六，如果沒有必要，不要到溪流或是河岸去玩耍，尤其是去爬山，這些都希望能夠避免，能夠在家裡好好的防颱。對於巴威即將來襲，新北市政府工務局今日啟動建築工地防颱專案，分組抽查轄內公共工程及民間建築工地，全面檢視防颱整備情形，督促工地落實各項防災措施，力求防患於未然。工務局提醒市民，颱風期間避免前往施工區域及非必要外出。如發現住家周遭建築工地有物品飛落、圍籬傾倒等安全疑慮，可撥打1999市民專線通報，市府將立即派員處理，與全體市民共同守護家園安全。李四川也說，這一次巴威颱風暴風半徑在歷年來說是相當大，所以呼籲雙北對於所有低窪地區要防止淹水，必要準備沙包的部分就要趕快去做準備，對於所有正在興建的工程，包括圍籬、塔吊，所有該固定的部分也必須要把它固定。李四川也呼籲，禮拜五到禮拜六，如果沒有必要，不要到溪流或是河岸去玩耍，尤其是去爬山，這些都希望能夠避免，能夠在家裡好好的防颱。