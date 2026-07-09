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▲HOOK（右）常常與阿滴（左）一起拍片等各種互動。（圖／翻攝自阿滴IG@rayduenglish）

百萬YouTuber HOOK日前搭乘英國航空商務艙，從倫敦飛往東京，卻因為自助報到機卡關以及被地勤刁難，導致錯過航班，在網路上透過影片公開這段過程後，讓HOOK也因此引發高度討論，還有網友翻出她過往的罕見長髮造型，美貌竟讓阿滴都看呆，還有粉絲直接幫他告白：「快帶地契來娶。」HOOK一直以來幾乎都以偏中性的短髮造型示人，不料日前，她竟公開一系列的長髮照，只見她戴著旁分瀏海、長捲髮的假髮，對著鏡頭擺出各種嫵媚及爆笑姿勢，清純美貌讓粉絲全看呆，狂吸11萬人按讚朝聖。而不只粉絲，就連另一位YTR、HOOK好友阿滴也直接看呆，留下一個問號，直接讓大批粉絲急幫他搶先告白卡位，「正宮來留言了嗎？先交地契？」、「快把地契拿出來去提親！」、「看到的瞬間是不是有心動的感覺？」事實上，HOOK與阿滴是台灣YouTube圈非常受歡迎的「螢幕CP」。兩人經常在頻道互動與慶生，甚至曾因一起穿正裝參加HOOK姊姊的婚禮並與家長合照，引發粉絲瘋狂敲碗「原地結婚」。因此HOOK穿女裝的美照釣出阿滴，也讓粉絲狂喊趕快官宣戀情。