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AI需求持續帶動記憶體供不應求，DRAM與NAND Flash價格看漲，激勵記憶體族群今（9）日全面爆發。南亞科（2408）、南茂（8150）雙雙攻上漲停，鈺創（5351）、晶豪科（3006）同步亮燈，華邦電（2344）盤中大漲逾8%，旺宏（2337）、群聯（8299）、力積電（6770）、威剛（3260）等個股同步走強，成為盤面最強勢族群。台股今日早盤震盪整理，不過開盤約30分鐘後買盤湧現，加權指數最高來到46,064.06點，力拚站穩46,000點整數關卡。盤面上以記憶體族群最為強勢，南亞科、南茂率先攻上漲停，華邦電漲幅一度超過8%，旺宏也大漲逾5%，帶動電子族群人氣回溫。南亞科今日以414元開出，在買盤積極追價下，不到半小時便攻上漲停價435.5元，截至上午9時48分，成交量已逼近4.9萬張，成交金額突破200億元，終止連兩日回檔走勢。南茂表現同樣亮眼，開盤後股價幾乎直線上攻，短短10分鐘即鎖住漲停價117元。市場看好，公司除受惠記憶體封測需求回升外，也具備矽光子題材，為股價增添想像空間。此外，華邦電盤中最高來到184元、漲幅逾8%，隨後漲勢略為收斂；旺宏最高觸及148元，盤中仍維持逾4%的漲幅。摩根士丹利（Morgan Stanley）日前指出，記憶體產業正逐步接近「變化速率頂峰（Peak Rate of Change）」，未來成長速度可能放緩，也使記憶體族群8日一度承壓。不過，今日市場情緒明顯回溫。威剛公布6月營收146.6億元，受惠DRAM及NAND Flash價格走揚，單月營收連續四個月創歷史新高，激勵股價同步走強。威剛董事長陳立白表示，記憶體原廠已通知第三季DRAM合約價格將再調漲20%至30%，NAND Flash價格也可望上漲35%至40%，反映市場仍維持供不應求格局。隨著AI伺服器、高效能運算等需求持續擴大，記憶體產業後市仍具成長動能，將持續挹注相關廠商營運表現。