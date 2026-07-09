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今年第9號颱風巴威（Bavi），正以每小時13公里的速度，持續向西北進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，台灣、中國浙閩蘇沿海嚴陣以待，而颱風路徑上也會經過的日本沖繩縣，有日媒警告，巴威颱風的威力，恐怕與2015年、給當地帶來廣大破壞的杜鵑颱風和天鵝颱風相當。根據《琉球新報》報導，9號颱風將於10日或11日逼近沖繩八重山地區，最大瞬時風速預計可達每秒60公尺，足以吹倒樹木和電線桿，外出相當危險，當地政府呼籲民眾，提前儲備食物並做好防颱風準備。石垣市的果農們已於8日提前採摘水果，並在溫室棚架上鋪設防風布，當地農場代表知念和博表達了他的擔憂，坦言近年農作物收成一直相當穩定，但這次是近年首度遇到這麼大的颱風，希望不會像2015年那樣造成重大損失。位於美崎町的飯店「EN HOTEL Ishigaki」，飯店經理表示，有些去石垣島遊玩的旅客，對於颱風情況並不了解，飯店雖然不會拒絕接待，但希望他們能提前做好打算，盡可能降低風險，並建議他們先行離開石垣島。受颱風影響，沖繩客運船舶協會的資訊顯示，截至8日下午4點，已有40班渡輪取消，主要往返於石垣島及其周邊島嶼。 9日，取消的渡輪班次增至154班，預計所有往返石垣島及其周邊島嶼的渡輪班次都將取消。 10日則預計至少有71班渡輪班次取消。沖繩縣於8日召開第一次縣級災害應變總部會議，由知事玉城丹尼主持，呼籲居民撤離並採取必要的預防措施，尤其是先島群島的多良間村、八重山群島的與那國町，因為存在基礎設施中斷、而與外界斷絕通訊的風險，沖繩訊縣政府已向這些地區運送了「星鏈」（Starlink）設備，將與當地電力公司、電信營運商合作，提供緊急災害應變服務。原文連結：