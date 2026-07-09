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印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在台中遭中國籍男子廖港發攻擊濺血，引起社會關注，民團今（9）日上午召開記者會聲援，矢板明夫也說明被襲擊原委，強調他的傷勢還在逐步恢復之中，「請大家放心」，而他把襲擊者叫做「快閃打手」，具有暴力犯罪的經歷，通過迅速入境、迅速犯案、迅速離境，而真正的策劃者躲在幕後，若這種模式能在台灣成功，那很可能被複製第二次、第三次；他提到，若他們面對這種威脅、後退一步，就可能是萬丈深淵，因此大家要守護、全社會一起來關心這個問題，守護台灣的言論自由。信民協會上午在台大校友會館舉行「矢板明夫遭襲事件：譴責跨境暴行記者會」聲援，除了表達嚴正的譴責與抗議，並向矢板明夫致上誠摯慰問與堅定支持，同時也呼籲國際社會和國人正視此事，包含矢板明夫、聯電創辦人曹興誠、民進黨台北市長參選人沈伯洋、律師黃帝穎等人出席。矢板明夫表示，感謝關心他的朋友，這幾天收到很多慰問，非常感動，他的傷勢還在逐步恢復之中，「請大家放心」，而他也要感謝台中警察局第六分局，在案發後迅速偵辦，在極短時間內，將嫌犯逮捕歸案，展現台灣警察的專業與效率，相信司法會依法公正處理此案。矢板明夫提到，他和兇手素昧平生，人生之中從來沒有任何的交集，卻花了這麼大的時間和精力來台灣，就為了打他一拳，他把這種人叫做「快閃打手」，具有暴力犯罪的經歷，通過迅速入境、迅速犯案、迅速離境，而真正的策劃者躲在幕後，若這種模式能在台灣成功，那很可能被複製第二次、第三次，「今天被攻擊的是我，明天可能是別的媒體人、學者、政治人物，或者是任何一個敢於公開發表意見的普通人」。矢板明夫說，有人說這是一起普通的傷害事件，但香港的經驗告訴大家，言論自由不是一夜之間消失，而是在一次一次暴力威脅當中，一步一步被侵蝕掉的；他並細數香港過去暴力事件，導致香港言論一步一步「被消失」，當年他在香港採訪時，香港記者都能高談闊論、談論中國時政，但最近幾年，香港所有媒體人都噤若寒蟬。矢板明夫接著提到香港歌手何韻詩曾在台灣被潑紅漆、香港銅鑼灣書店店長林榮基被潑漆等事件，並強調，若他們面對這種威脅後退一步，就可能是萬丈深淵，因此全社會應一起關心這個問題，守護台灣的言論自由。矢板明夫強調，他今天站在這裡，並不是因為他比別人勇敢，是知道面對暴力，若選擇沉默，暴力一定會得寸進尺，只有越多的人站起來，民主、自由才能守住。