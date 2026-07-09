強烈颱風巴威持續逼近台灣，目前距離約1020公里，近6小時強度再度減弱，但仍維持強烈颱風下限。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，最新路徑略往北修正，以通過台灣東北角近海機率最高，直接登陸本島機率下降，不過因環流廣大、暴風圈範圍遼闊，威力還是十分恐怖，預估周五晚間起逐步籠罩全台，周六影響最劇烈，提醒全台灣各地都一定要做好防颱準備，尤其台北至彰化、宜蘭、北花蓮及馬祖距離颱風中心最近，要以防颱最高規格看待。
巴威最新路徑北修！通過東北角近海機率最高 減弱仍要提防
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，巴威最新預報路徑略微往北修正，目前以通過台灣東北角近海的機率最高，直接登陸台灣本島的可能性已降低。不過今天颱風正式轉向西北後，後續每一步移動都相當關鍵，將決定最終是擦邊而過、西北颱，還是更接近甚至登陸台灣。
「台灣颱風論壇」表示，巴威雖在接近台灣過程中仍有逐漸減弱趨勢，但因環流範圍廣、暴風圈特別巨大，不論颱風中心是否登陸，全台大部分地區都落入暴風圈影響範圍，因此提醒民眾無論身處何地，都不可掉以輕心，應提前完成各項防颱準備。
巴威周五晚間暴風圈觸陸！周六影響最劇烈 風雨最強地區出爐
「台灣颱風論壇」依照最新預估，巴威暴風圈將於周五（10日）夜晚至深夜開始逐步籠罩全台，周六（11日）白天颱風中心最有可能通過東北角近海或沿岸，屆時將是風雨最猛烈的時段，入夜後才會逐漸加速遠離。
其中，台北至彰化、宜蘭、北花蓮及馬祖等地距離颱風中心最近，將承受最強風雨衝擊。粉專示警，一定要以最高規格完成防颱整備，避免災情發生。
氣象署下午2時30分發布海上警報！巴威轉向移動速度減慢
中央氣象署表示，巴威今（9）日上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方1010公里海面，以每小時18公里速度向西北移動，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，仍具相當強勁的破壞力。
氣象署預報員鄭傑仁指出，巴威昨（8）日晚間開始轉向西北，轉向期間一度減速，今天上午移動速度略為加快，預估下午將維持每小時約20公里速度朝台灣接近。由於路徑逐漸明朗，氣象署已宣布將於今天下午2時30分發布海上颱風警報。
目前巴威最大機率仍是從北部近海通過，暴風圈預估將於周五傍晚至晚間開始接觸台灣本島，之後一路向南擴展，周六有機會籠罩全台。但仍不能完全排除巴威於周六中心登陸東北角或北部陸地的可能性，只要後續路徑再稍微偏南，可能就會更貼近台灣。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，巴威最新預報路徑略微往北修正，目前以通過台灣東北角近海的機率最高，直接登陸台灣本島的可能性已降低。不過今天颱風正式轉向西北後，後續每一步移動都相當關鍵，將決定最終是擦邊而過、西北颱，還是更接近甚至登陸台灣。
「台灣颱風論壇」表示，巴威雖在接近台灣過程中仍有逐漸減弱趨勢，但因環流範圍廣、暴風圈特別巨大，不論颱風中心是否登陸，全台大部分地區都落入暴風圈影響範圍，因此提醒民眾無論身處何地，都不可掉以輕心，應提前完成各項防颱準備。
「台灣颱風論壇」依照最新預估，巴威暴風圈將於周五（10日）夜晚至深夜開始逐步籠罩全台，周六（11日）白天颱風中心最有可能通過東北角近海或沿岸，屆時將是風雨最猛烈的時段，入夜後才會逐漸加速遠離。
其中，台北至彰化、宜蘭、北花蓮及馬祖等地距離颱風中心最近，將承受最強風雨衝擊。粉專示警，一定要以最高規格完成防颱整備，避免災情發生。
中央氣象署表示，巴威今（9）日上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方1010公里海面，以每小時18公里速度向西北移動，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，仍具相當強勁的破壞力。
氣象署預報員鄭傑仁指出，巴威昨（8）日晚間開始轉向西北，轉向期間一度減速，今天上午移動速度略為加快，預估下午將維持每小時約20公里速度朝台灣接近。由於路徑逐漸明朗，氣象署已宣布將於今天下午2時30分發布海上颱風警報。
目前巴威最大機率仍是從北部近海通過，暴風圈預估將於周五傍晚至晚間開始接觸台灣本島，之後一路向南擴展，周六有機會籠罩全台。但仍不能完全排除巴威於周六中心登陸東北角或北部陸地的可能性，只要後續路徑再稍微偏南，可能就會更貼近台灣。
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