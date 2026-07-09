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中國國台辦8日下午痛批美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）把自己當「太上皇」，言行違背美國總統川普的表態，破壞台海和平穩定。對此，前立委林濁水也點出了4大「不可思議的台灣危機」，感嘆台灣竟然要靠外國駐台機構才能通過保護國家生死安全的預算，實在是不可思議的恥辱。林濁水表示，中國國台辦跳腳批評，谷立言把自己當「太上皇」，施壓立法院通過「特別國防預算」，台灣國防特別預算不靠AIT，肯定就止步在國民黨主席鄭麗文喊出的3800億+N，既不會有7800億，也不會有追加的無人機預算。林濁水點4大不可思議的台灣危機，第一、有了中南海太上皇加持後，國民黨中央囂張無敵；第二、國民黨立委遇中南海則昏聵軟弱難以想像，遇執政黨、多數民意又張狂難擋；第三、我國荒誕的憲政體制，無法使多數民意主導國家政策；第四、執政黨政治縱橫捭閤能力完全不及格。林濁水直指，危機重重之下，竟靠外國駐台機構才能通過保護國家生死安全的預算，是不可思議的危機，兼不可思議的恥辱；不幸的台灣竟不靠這樣的恥辱不足以保國家安全。但是朝野政界不覺其恥，只知憤怒相向。