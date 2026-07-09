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波士頓紅襪今（9）日客場挑戰芝加哥白襪，台灣好手鄭宗哲擔任先發游擊手、打第9棒，單場3打數敲出2支安打，兩度送隊友回本壘得分，另選到1次保送，生涯首度單場貢獻2分打點，同時締造單場3度上壘的新紀錄，幫助紅襪以5：0完封白襪，拿下近期5連勝。鄭宗哲此役休息兩天後重新回到先發陣容，面對白襪先發投手馬丁（Davis Martin），第3局首度登場便展現關鍵打擊能力。當時紅襪攻佔得點圈，鄭宗哲鎖定對方一顆卡特球，敲出中外野方向安打，送回壘上跑者，替球隊打破僵局。這支安打不僅幫助紅襪取得領先，也成為球隊單局攻勢的開端。隨後紅襪打線持續串聯，在該局一口氣攻下3分，建立領先優勢。第4局紅襪再度發動攻勢，鄭宗哲再次把握機會。面對馬丁投出的曲球，他將球推向右外野形成安打，成功帶回第2分打點，讓紅襪將領先擴大至5：0。這也是鄭宗哲生涯首次在大聯盟單場完成雙安、2分打點的表現。除了兩支帶有打點的安打外，鄭宗哲第6局再度展現選球能力，耐心選到四壞球保送，締造生涯首次單場連續3個打席上壘紀錄。不過隨後嘗試盜壘時遭到阻殺，第8局最後一次打擊則吞下三振。整場比賽鄭宗哲繳出3打數2安打、2打點、1保送的亮眼成績，單場3度上壘刷新個人生涯紀錄。賽後他的本季打擊率提升至2成73，上壘率3成20，長打率3成18，累積打點來到4分，近況持續升溫。值得一提的是，鄭宗哲近期手感相當火燙，已連續兩場比賽敲出雙安，逐漸在紅襪陣中站穩腳步。本季至今他出賽7場，雖仍等待生涯大聯盟首轟，但攻守兩端的穩定表現已逐漸受到球隊肯定。